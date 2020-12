Oftedal om Mørk: – Hun har noe helt spesielt mentalt

Kaptein Stine Bredal Oftedal er full av beundring for Nora Mørk, som har gått gjennom noen tøffe år før søndagens EM-gull.

Oftedal snakket om noen intense uker og var «tom og lykkelig» etter at gullet var i boks. Hun er imponert over lagvenninnen Nora Mørk, som ble toppscorer i mesterskapet med 52 mål. Tittelforsvarer Frankrike ble slått 22-20 i finalen.

– Jeg blir veldig rørt. Hun fortsetter å imponere gang på gang. Hun har noe helt spesielt mentalt. Måten hun kommer inn og stoler på seg selv og de rundt seg og bidrar … Hun er «one of a kind», sa Oftedal på den digitale presseseansen etter kampen.

– Jeg blir veldig rørt og er utrolig glad for at jeg får spille med henne igjen, la hun til.

Mørk var tilbake for Norge i et mesterskap for første gang på tre år etter et langt avbrekk med skader i blant annet korsbåndet og menisken. Toppscoreren ble en avgjørende brikke for å sikre Norges åttende EM-gull.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson skrøt også av Mørk etter finaleseieren.

– Jeg er imponert over reisen Nora har hatt, viljen og dedikasjonen hun viser. Hun var viktig i en avgjørende periode av kampen, med to mål på rad hvis jeg husker rett (faktisk 19-19 og 21-20). Det er typisk Nora. Hun er en vinnerskalle, sa han til Viasat.

(©NTB)

Reklame Hvilken dag er det julaften i år?