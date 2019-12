Oftedal om OL-veien: – Det synes jeg høres utrolig merkelig ut

Stine Bredal Oftedal reagerer kraftig på hvordan OL-kvalifiseringen i håndball settes opp. Den kan gå på hennes ungarske hjemmebane.

Sverige får med sin 7. plass i VM en helenkel OL-kval mot VM-toeren (Nederland eller Spania) og Senegal og Argentina. De to beste går videre.

For Norge, som blir enten nummer tre eller fire i verdensmesterskapet, ser det mye tøffere ut.

– Dette visste jeg ikke. Det synes jeg høres utrolig merkelig ut. Jeg skjønner ikke hvordan det kan gå til. Det er i så fall ganske kjipt, men vi får ikke gjort noe med det, sier Oftedal til NTB.

Norges alternativ

OL-kvalene spilles i perioden 19.- 22. mars. Dette er alternativene for Norge:

VM-bronse: Serbia, Ungarn og Kina.

4. plass i VM: Montenegro, Romania og Nord-Korea.

De mest sannsynlige arrangørlandene er Ungarn og Romania med Montenegro som en outsider. Dermed kan det være at Oftedal spiller kvalifiseringen på sin klubbhjemmebane i Györ.

– Det hadde vært kult og morsomt, sier hun.

Kastes ut?

I Japan har ryktene gått om at Det internasjonale håndballforbundet (IHF) vurderer å kaste ut nordkoreanere fra kvalifiseringen og tildele et frikort til en europeisk nasjon.

IHF har en historie for bruk av friplasser. Norges herrelag fikk en slik til VM i 2017.

– Jeg mener det burde vært en form for seeding og åpen trekning av OL-kvalifiseringsgruppene. Det ville vært mer rettferdig. Nå kunne det blitt slik i VM at et lag med vilje hadde tapt sin siste kamp for å oppnå en mer gunstig OL-kval, sier Norges keepertrener Mats Olsson til NTB.

Norge har deltatt i alle OL siden 1988 med unntak av 2004.

– Drømmen brast i går, men reisen vår fortsetter. Målsettingen om å kjempe om medalje er fortsatt der. Det laget som best klarer å riste av seg skuffelsen ved å tape en semifinale og mobilisere, har en fordel søndag, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

