Ogbu forlater Sogndal – klar for Lillestrøm

Igoh Ogbu forlater Sogndal og blir med Lillestrøm inn i romerikingenes retur til Eliteserien kommende sesong.

Nigerianeren fikk med seg 44 kamper og to mål for Sogndal, som han først kom til på lån fra Rosenborg i 2019.

20-åringen signerte for RBK i 2018 og ble lånt ut til Levanger samme år før han altså endte opp på vestlandet. I juli i fjor ble kontrakten med Sogndal permanent.

Sogndal og Lillestrøm ble enige om overgang til tross for at trener Eirik Bakke ønsket å ha med han videre, skriver klubben på sine nettsider. Ogbu har derimot vært tydelig på ønsket om en overgang etter at opprykket til Eliteserien glapp, ifølge klubben.

– Jeg er en ung spiller som har lært mye i Rosenborg og Sogndal. Jeg ønsker å bli bedre hver eneste dag, og gleder meg til å spille for Lillestrøm, sier Ogbu til LSKs nettsider.

(©NTB)

Reklame Strømmen er 33 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen