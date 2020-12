Ogier mot VM-tittelen etter at Evans krasjet i Italia

Sebastien Ogier er på vei mot sin sjuende VM-tittel i rally etter at Toyota-lagkamerat Elfyn Evans mistet kontrollen på isen og krasjet ut av Rally Monza.

Waliseren Evans jaget sin første VM-tittel, men drømmen er knust etter at han på den 11. fartsprøven mistet veigrepet. Bilen skle ned en skråning og stoppet mot et tre.

– Vi kom rund en flat sving med rask nedbremsing, og veidekket var helt annerledes. Det var speilblankt, og det var ingen mulighet til å holde bilen på veien, sa Evans.

Han hadde 14 poengs ledelse til Ogier før helgens avsluttende VM-runde i Italia. Han lå på tredjeplass inntil han kjørte ut, men er nå ute av kampen om poengene.

Overlevelsesmodus

– Jeg synes veldig synd på ham. Det er fortsatt mange kilometer igjen, så nå er jeg i overlevelsesmodus. Jeg er ikke lenger i kampmodus, sa Ogier.

Han leder rallyet før søndagens tre fartsprøver. Han er 17,8 sekund foran Dani Sordo og 22,1 foran Ott Tänak. Anders Mikkelsen er nummer seks og Mads Østberg nummer ni.

Arrangøren avlyste den 12. fartsprøven på grunn av ugunstig værmelding, mens tidene på 10. prøve ble strøket etter et uhell.

Sportsånd

Evans får skryt for god sportsånd etter at han sørget for at Ogier ble advart pm det isete partiet.

Selv om Evans ikke kan score poeng gjennom sin sammenlagtplassering, vil han prøve å score poeng på søndagens «Power Stage». Unngår Ogier uhell søndag, krysser han trolig mål som verdensmester.

Ogier vant VM seks år på rad fra 2013 til 2018. I fjor ble han bare nummer tre da Ott Tänak vant.

(©NTB)

