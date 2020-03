Ogier økte ledelsen i Rally Mexico

Sebastien Ogier økte sin ledelse i Rally Mexico i løpet av de tre formiddagsprøvene lørdag. Han er 28,3 sekunder foran finske Teemu Suninen.

Ytterligere 6,2 sekunder bak følger regjerende verdensmester Ott Tänak, som var klart raskest på prøven som avsluttet lørdagens formiddagsøkt.

– Jeg tok det rolig, spesielt i begynnelsen der det var mange steiner i veien. Jeg ville ikke risikere en punktering, sa Ogier til wrc.com etter å ha tapt 6,1 sekund til Tänak på den prøven.

Franskmannen ble verdensmester seks år på rad inntil Tänak slo ham i fjor. Nå har begge ny arbeidsgiver. Ogier kjører for Toyota, Tänak for Hyundai. Suninen i Ford sørger for at tre lag kniver om seieren i Mexico.

Toyota-førerne Elfyn Evans og Kalle Rovanperä henger også med, henholdsvis 44,3 sekunder og 1.22,4 minutter bak lederen.

Ole Christian Veiby er norsk deltaker i rallyet. Han er på 9.-plass etter 15 av de 24 fartsprøvene i rallyet. Det gir 3.-plass i WRC2-klassen som ledes av svenske Pontus Tidemand. Veiby er i sin Hyundai 12.22,0 minutter bak Ogier og vel fem minutter bak Tidemand.

Uheldig Solberg

Oliver Solberg debuterte i Rally Mexico 15 år etter at faren Petter vant løpet. Han måtte bryte etter et uhell allerede på den tredje fartsprøven fredag.

Solberg, som kjører for Sverige, startet i WRC3-klassen og var bestemann utenom toppklassen WRC på de to første fartsprøvene. På den tredje, sagnomsuste El Chocolate, var uhellet ute for 18-åringen. Han kjørte inn i en stein som slo hull på beskyttelsesplaten og ødela motoren.

– Å måtte bryte løpet så tidlig er utrolig skuffende, sa han.

