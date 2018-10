Ogier vant i Wales, Mikkelsen på 6.-plass

Ford-fører Sebastian Ogier sikret seieren i Rally Wales og klatret til annenplass i VM-sammendraget. Andreas Mikkelsen ble beste nordmann på 6.-plass.

Etter at den suverene lederen Ott Tänak kjørte ut under lørdagens etappe, var det duket for mer spenning på søndagens fem fartsprøver.

Det utviklet seg til en stillingskrig mellom Ogier og finske Jari-Matti Latvala, der franskmannen trakk det lengste strået etter solid kjøring på de siste to fartsprøvene.

Latvala endte 10,6 sekunder bak Ogier, mens hans Toyota-kamerat og landsmann Esapekka Lappi ble nummer tre i grusrallyet, 35,1 sekunder bak vinneren.

I VM-sammendraget leder belgieren Thierry Neuville knepent foran Ogier når to VM-runder gjenstår. Hyundai-føreren har 189 poeng, franskmannen Ogier 182 og Tänak fra Toyota-laget 167 poeng.

Andreas Mikkelsen er nummer seks i fører-VM og ble også nummer seks i Wales. Han beholdt samme plassering gjennom hele søndagen og endte til slutt 1.15,9 minutt bak Ogier. Lørdag vant Mikkelsen tre fartsprøver.

Mads Østberg falt tre plasser til 8.-plass i løpet av søndagens fartsprøver. Han avsluttet rallyet 1.21,6 bak vinneren.

Neste VM-runde går i Spania i slutten av måneden, mens VM avsluttes i Australia i midten av november.

(©NTB)

