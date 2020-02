Også B-prøven positiv for svensk OL-håp

Mandag kom nyheten om at den svenske bryteren Jenny Fransson hadde avgitt en positiv dopingprøve. B-prøven som kom fredag viste spor av et anabolt steroid.

– Jenny Fransson og Svenska Brottningsförbundet har ønsket å framskynde prosessen for analysen av B-prøven. Torsdag 6. februar ble B-prøven analysert i et Wada-akkreditert laboratorium i Huddinge. Resultatet visste et positivt prøveresultat, skriver forbundet i en pressemelding ifølge SVT.

Fransson var allerede tatt ut til sommerlekene i Japan. Veteranen tok OL-bronse under OL i Rio i 2016, og i fjor høst ble det sølv under VM i Kasakhstan.

– Jenny blir permanent borte fra OL-troppen og vi kommer til å ta fra henne støtteprogrammet «Topp och Talang», sier virksomhetssjef i den svenske olympiske komité, SOK, Peter Reinebo.

Fransson har selv ikke kommentert prøvesvarene.

– Min tanke er at noen som har vært i lokalet når jeg har trent har gjort dette mot meg. Det er det eneste jeg kan tenke meg. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal ha fått det i munnen min ellers, sa hun til Dagens Nyheter mandag.

(©NTB)