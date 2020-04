Også Canadas GP utsatt, Formel 1-lagene krangler om kutt

Canadas Grand Prix i Montreal ble tirsdag den niende VM-runden i Formel 1 som er utsatt eller avlyst på grunn av koronaviruspandemien.

Løpet i Montreal skulle etter planen avholdes 14. juni, men tirsdag kastet arrangøren inn håndkleet. Det er håp om å omberamme løpet til et senere tidspunkt, men i øyeblikket er det usikkert om det går.

Sesongen skulle opprinnelig omfatte 22 løp, men så langt er de ni første utsatt eller avlyst, og det er uklart når sesongen i verdens mest prestisjetunge motorsportserie kan starte. Det jobbes med en revidert terminliste med 15 til 18 løp. For å kåre en verdensmester må man avvikle minst åtte.

Mandag hadde Formel 1-lagene et fem timer langt telefonmøte der de diskuterte kostnadsreduserende tiltak, men uten å oppnå enighet. McLaren-teamsjef Zak Brown har sagt at han frykter at flere lag vil gå under om man ikke handler raskt for å senke kostnadene.

Lagene var allerede enige om å senke budsjettaket fra 175 til 150 millioner dollar, men forsøket på å komme videre ned til 125 millioner førte ikke fram.

(©NTB)