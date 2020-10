Også Danmark og Sverige sikret EM-billett

Samme dag som Norge sikret også Danmark og Sverige plass i EM-sluttspillet i fotball for kvinner, med seier over henholdsvis Italia og Island.

Danmark vant 3-1 i Empoli og tok sin niende strake seier i kvalifiseringen. Gruppeseieren er ennå ikke helt sikker, ettersom Italia er seks poeng bak med to kamper igjen å spille og møter danskene borte i siste kamp. Likevel er EM-plassen klar, fordi Danmark i verste fall blir en av de tre beste toerne.

En time etter at Norge (med 1-0-seier i Wales) og Danmark kvitterte ut EM-billett gjorde Sverige det samme med 2-0-seier over sin nærmeste grupperival Island. Sverige er seks poeng foran islendingene, som har to kamper igjen å spille, men er best i innbyrdes oppgjør og dermed gruppevinner.

Sofia Jakobsson og Olivia Schough scoret Sveriges mål på Gamla Ullevi i Göteborg. Sistnevnte punkterte kampen med et drømmeskudd.

