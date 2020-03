Også mennenes curling-VM er avlyst

To dager etter at kvinnenes curling-VM ble avlyst rett før turneringsstart er det klart at også mennenes VM i Glasgow blir offer for koronaviruset.

Avgjørelsen om avlysning ble fattet av arrangøren lørdag og offentliggjort på Det internasjonale curlingforbundets (WCFs) nettsted. Også VM i mixed double er avlyst. Mens Norge ikke var kvalifisert for kvinnenes VM i Canada, skulle Thomas Ulsruds nye lag med Magnus Vågberg, Markus Høiberg, Steffen Walstad og Torger Nergård representere Norge i Glasgow. Mesterskapet skulle avvikles i tiden 28. mars til 5. april. – Som arrangør av store stevner er sikkerheten og helsen til alle involverte av aller største betydning. Etter råd fra myndighetene må vi med beklagelse melde at vi i samråd med WCF har besluttet å avlyse VM, heter det i en uttalelse fra arrangøren. WCF-president Kate Caithness ber om forståelse for avgjørelsen og sier at man vil se på eventuelle endringer i OL-kvalifiseringskriteriene som følge av avlysningen. Kort etter avgjørelsen om mennenes VM ble det klart at også VM i mixed double i Kelowna i Canada er avlyst. Det mesterskapet skulle avvikles i tiden 18.-25. april, med norsk deltakelse. (©NTB)

