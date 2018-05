Ohi hyller Stabæks nye juvel. Men gir også en streng oppfordring

Mener lagkameraten er spillertypen større klubber i Europa ser etter.

NADDERUD (Nettavisen): Ola Brynhildsen (19) har i år for alvor fått sitt gjennombrudd i Stabæk og senket mandag Lillestrøm med to scoringer.

Brynhildsen avgjorde mandagens batalje mot Lillestrøm og sikret med det sesongens første seier for bæringene. I ettertid har lovordene florert, og hyllestene ikke latt vente på seg.

En av de som er overbevist om at unggutten kan bli så god som han bare vil, er lagkamerat og Stabæk-toppscorer Ohi Omoijuanfo (24). Han mener Brynhildsen besitter alle kvalitetene som større klubber i Europa ser etter.

- Han kan nå så langt som han bare vil. Du ser det, han er den typiske kantspilleren man ser etter over alt i Europa, sier en meget imponert Ohi til Nettavisen.

- Han scorer mål, er god én mot én, er rask, så han kan komme så langt som han bare vil, gjentar han.

Hardt arbeid venter



Ohi er allikevel nøye med å påpeke at ingenting kommer gratis og at hardt arbeid er det eneste som lønner seg.

Han mener forutsetninger alene ikke er nok og at man er nødt til å legge ned den nødvendige innsatsen hver dag for å utvikle seg som spiller.

- Det er viktig at han fortsetter å jobbe hardt og er ydmyk. Det er den eneste veien til suksess. Ingenting kommer gratis, sier han.

- Og så må han ikke rulle for mye, sier han med glimt i øye og sikter til den pågående russetiden, som Brynhildsens jevnaldrende er opptatt med i disse tider.

Når Nettavisen spør Ohi om han tror hans unge angrepskollega faktisk kommer til å kjøre rundt sammen med russen fremover, svarer han følgende:

- Nei, det tror jeg ikke. Han er ganske profesjonell. Vi har fri i morgen, så hvis han har lyst til å rulle i kveld, så skal han få lov til det, bare det ikke blir overtenning her, sier Ohi.

MORO: Ohi Omoijuanfo (til høyre) og Ola Brynhildsen fikk endelig en seier å juble for i møtet med LSK på Nadderud.

Setter store krav

Ohi slo selv gjennom i ung alder og vet nøyaktig hvilket press som hviler på Brynhildsens unge skuldre. Han sier at han forsøker å hjelpe sin unge lagkamerat så mye som mulig i treningshverdagen.

- Hvis jeg ser noe han kan gjøre bedre eller annerledes, så sier jeg ifra. Jeg vet hvor god han er, så derfor krever jeg en del fra ham. Hvis jeg ser at han har en dag hvor han ikke er helt på, så sier jeg ifra til han. Det er for å gjøre han bedre. Det hender at han blir litt irritert, men det er til hans eget beste, sier Stabæks spissprofil.

- Jeg har veldig tro på ham, og jeg legger krav til spillere jeg har tro på, sier han videre.

Ohi er, til tross for å bare være 24 år, allerede en av lagets eldste og mest rutinerte spillere. Han mener det er en ny erfaring for han som han trives med og at det har hjulpet han å utvikle seg som leder.

- Man må jo ta mer ansvar. Jeg har aldri vært blant de eldste på laget før jeg kom til Stabæk. Det er ikke noe problem for meg. Jeg vet at jeg kan være en god leder og et godt forbilde for unggutta, sier han.

Uaktuelt med «rulling»

Hovedpersonen selv er knapp når han skal uttale seg om sine muligheter som fotballspiller. Brynhildsen vektlegger at han har fokus på å jobbe hardt og hele tiden ta nye steg som fotballspiller.

- Jeg har fokus på å jobbe hardt, bidra til å hjelpe laget og score mål. Jeg ønsker å bli så god som mulig og jeg jobber hardt på trening hver dag for å bli det, sier han til Nettavisen.

Når Brynhildsen blir spurt om han kommer til å «rulle» i løpet av russetiden, så er svaret enkelt:

- Jeg har fokus på å være fotballspiller, så det er ikke aktuelt for meg. Man må ofre litt for å nå langt, så det er ikke noe problem, avslutter han.

