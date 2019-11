ØIF Arendal ga fra seg ledelsen mot Nantes og tapte i siste minutt

ØIF Arendal ledet lenge mot Nantes, men franskmennene sikret seg 30-29 seier med to mål helt på slutten av den første av to kvalifiseringskamper til EHF-cupen.

Martin Lindell bidro med ni mål for ØIF Arendal som ledet i 35 strake minutter, og kunne sikret seg seier med 29-28 ledelse da det gjensto to minutter. Istedenfor stjal Nantes seieren med to scoringer og en redning helt på tampen.

Arendal hadde sin største ledelse på stillingen 17-12 etter 34 minutter, men kun seks minutter senere hadde Nantes utlignet til 19-19. Derfra og ut var det ettmålsledelser og utligninger som gjaldt og ingen av lagene klarte å stikke i fra.

Lagene møtes i tredje og siste kvalifiseringsrunde til EHF-cupen over to kamper. ØIF Arendal må nå vinne i returoppgjøret på hjemmebane neste søndag dersom de skal sikre seg avansement til i EHF-cupen denne sesongen.

(©NTB)