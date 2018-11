Oilers best i Fredrikstad, utvisningsrush for gjestene

Stavanger Oilers tok viktige poeng i toppen da de vant 3–2 i det som ble en jevn kamp borte i eliteserien i ishockey mot Stjernen lørdag.

Oilers, som ligger på en tredjeplass på tabellen, gjestet Stjernehallen i Fredrikstad. Gjestene utnyttet sitt overtall til det fulle og tok ledelsen over Stjernen like etter fem minutter i første periode.

David Morley satte fart fra eget forsvar og serverte Stephan Vigier, som kom i høyt tempo på venstresiden. Canadieren satte pucken imellom beina på Stjernens keeper Sander Berg, og sendte gjestene opp i ledelsen.

Ut i andre periode doblet Vigier Oilers ledelse til 2-0, etter assist fra Brandon Burlon. Det la press på hjemmelaget, men videre ut i andre periode fikk Stjernen den etterlengtede scoringen. Hampus Gustafsson med assist til Peter Lindblad, og det sto 1–2 i Fredrikstad.

I tredje periode tok kun 45 sekunder før Stavanger Oilers økte ledelsen ytterligere. Men hjemmelaget holdt presset oppe og jaktet redusering. Begge lag sto for flere muligheter og det var meget jevnt. Mot slutten av tredje og siste periode fikk vertene sin andre scoring. Albin Lindgren sendte pucken i mål og sørget for 2–3.

Mye

Stjernens sisteskanse Berg tok ansvar og sto for flere viktige redninger til Stjernen. Kampens siste og avgjørende periode bare dermed preg av dramatikk. Stjernen var nær utligning, men vertene klarte aldri å sette pucken innenfor stengene.

Stavanger Oilers endte til slutt opp med hele 74 utvisningsminutter. Oilers-lederen Pål Higson forteller til NTB at det ser mye ut, men at det skyldes personlige disiplinærstraffer, en kampstraff og et par utvisninger.

Higson opplevde at Oilers dominerte kampen, selv om det så jevnt ut på tavla.

– Vi burde nok ha scoret noen mål til, men vi var litt ineffektive i dag, sier han til NTB.

Han påpeker likevel at alle poeng er viktige og at seieren i dag var viktige med tanke på tabellen.

(©NTB)

