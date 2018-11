Oilers slo tabelljumboen, Frisk Asker og LIK vant

Stavanger Oilers hadde ingen problemer i 4-0-seieren over Ringerike i eliteserien i ishockey tirsdag. Også Frisk Asker og Lillehammer vant sine kamper.

Oilers vant komfortabelt 4-0 hjemme i tirsdagens oppgjør mot bunnlaget Ringerike Panthers. Dermed ligger de tre poeng bak VIF på andreplass og fire bak serieleder Storhamar. Sparta tapte terreng til teten med 2-5 hjemme mot Frisk Asker, mens Lillehammer henger med i toppen med borteseier 5-3 over Manglerud Star i «garasjen».

Målkalas

Stavanger tok ledelsen da seks minutter var spilt ved en suser fra Mats Mostue. Tre minutter før pause doblet Oilers ledelsen ved Magnus Hoff. 25-åringen tok med seg pucken fra egen sone, rundet en Ringerike-forsvarer og limte pucken i nettaket fra nærmest død vinkel.

Siddisene ledet fortjent til pause, og scoret på ny da annen omgang var halvspilt.

Like før pause ble det temperatur på isen da Ringerikes Joachim Engesveen gikk i en knallhard takling mot hodet til Oilers-spiller Brandon Burlon, som føk rett i isen. Etter litt munnhoggeri og knuffing, fikk Engesveen fem minutters utvisning og påfølgende matchstraff. Burlon derimot, viste heller styrke på isen da han halvminuttet senere satte inn 4-0 og kampens siste scoring. Oilers kontrollerte oppgjøret fullstendig og vant skuddstatistikken hele 51-18.

Hattrick-Benik

I Manglerudhallen gikk Lillehammer ut i hundre og ledet 2-0 før ni minutter var spilt. Manglerud Star reiste seg, og etter en målløs midtperiode satte Magnus Brekke Henriksen inn reduseringen 44 sekunder ut i tredje periode.

Like etter fikk Lillehammer straffeslag, men Austin Cangelosi reddet for de grønnkledde. MS reduserte til 2-2, men Lillehammer svarte raskt og gikk opp til 3-2 da Joey Benik scoret sin andre for kvelden. Samme mann scoret 4-2 og ble kampens helt med hattrick. Kampen endte til slutt 5-3 til LIK.

I tirsdagens tredje oppgjør møttes Sparta og Frisk Asker. Cato Cocozza sendte gjestene i ledelsen etter snaue seks minutter. Sparta reduserte før pause, men askerbøringene svarte umiddelbart. Mats Frøshaug la på til 3-1 på tampen av andre periode. Med 4-1 satte Endre Medby inn sin andre scoring, og det hele så ut til å være avgjort. Vertene satte inn et voldsomt støt på slutten og reduserte én gang de siste minuttene, men Asker-laget red av stormen og scoret i stedet 5-2.

