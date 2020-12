Oilers snudde mot Sparta

Sparta har overrasket etter en snau måned i koronakarantene. Hjemme mot Stavanger Oilers så det igjen bra ut, men gjestene vendte til 4-3-seier.

Tirsdag vant Sparta over Vålerenga i Jordal Amfi. Seieren kom etter straffeslag og til tross for at østfoldingene var helt ute av kamprytme. Forrige måned fikk klubben hele 17 spillere med påvist koronasmitte.

To dager senere slo Sparta til på nytt i 1. periode. Niklas Roest og Henrik Knold ga hjemmelaget 2-0 med hver sin scoring.

Stillingen holdt seg til Markus Vikingstad satte inn Oilers-reduseringen etter knapt 29 minutter. Kort tid etter sto det 2-2 da David Morley utnyttet et overtallsspill.

Deretter skulle det gå et kvarter før neste scoring kom, og igjen kunne gjestene fra Stavanger juble. Christopher Rumble styrte inn 3-2, og fire minutter senere traff Vikingstad nettet for andre gang i Sarpsborg. Markus Vikingstad er sønn av den tidligere storspilleren, utenlandsproffen og landslagsspilleren Tore Vikingstad.

Det virket kjørt for Sparta etter Vikingstad andre fulltreffer, men Eirik Børresens redusering ga likevel et par spennende sluttminutter.

Stavanger Oilers er tabelltreer med 37 poeng, mens Sparta er nummer åtte med 18. Sistnevnte har en bråte med utsatte kamper som må spilles utover i sesongen.

