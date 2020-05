Økonomisk gigantnedtur for VIF-Trøim, nå slår ekspert alarm: - Kritisk

VIFs rike onkel Tor Olav Trøim er i enorme økonomiske problemer som følge av koronakrisen. Det kan ramme osloklubben hardt.

Vålerenga Fotball AS er heleid av Magni Sports AS, selskapet til investor Tor Olav Trøim.

Investoren er blant dem som har betalt dyrt som følge av korona-pandemien og den økonomiske krisen som har oppstått i verden og Europa de siste månedene.

Nå er spørsmålet:

Vil den profilerte finansmannens økonomiske nedtur få noen konsekvenser for VIF?

- Kritisk for Vålerenga

Av dokumentene til årsmøtet i Vålerenga Fotball Elite fremkommer det at Trøim har garantert for 13,9 millioner kroner i år i form av driftstilskudd eller lån.

Nå er det ikke sikkert han klarer å stille opp med den garantien.

- Det er kritisk for Vålerenga, sier Tor Geir Kvinen til Nettavisen.

Han er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder og er landets mest brukte ekspert på fotballøkonomi.

Det han sier i samtalen med Nettavisen bør få varsellampene til å lyse hos alle som er glade i Vålerenga Idrettsforening.

- Litt enkelt sagt så er det ikke sikkert at garantien på 14 millioner er noe verdt. Hvis man garanterer for en usikkerhet så må man kunne bære den usikkerheten. Det må man kunne stille spørsmål ved om Trøim klarer, sier Kvinen til Nettavisen.

- Om man ser på utviklingen i hans selskaper så ser det mørkt ut. Og hvis Trøim går tom for penger, da må Vålerenga klare seg selv, legger han til.

Sportsintervjuet: Dag-Eilev Fagermo

Ordknapp Espeseth

Vålerengas daglige leder Erik Espeseth svarte nylig slik da Nettavisens spurte hva det vil si for klubbdriften om ikke Trøim stiller opp med garantien:

- Vi ønsker ikke å spekulere i dette, men arbeider selvfølgelig intenst med å få oversikt og kontroll over alle de variablene som nå påvirker grunnlaget for vår drift. Den overordnede målsettingen er selvfølgelig å sikre uavbrutt drift i Vålerenga Fotball Elite, sa Espeseth forrige uke.

Etter den siste tidens negative utvikling for Trøims selskaper, tok vi fredag kontakt igjen. Espeseth sier han ikke sitter med noen informasjon som tilsier at Trøim nærmer seg konkurs.

Han er imidlertid svært kortfattet da Nettavisen stiller han konkrete spørsmål over telefon om klubbens økonomiske utsikter.

- Har du vært i dialog med Trøim de siste dagene?

- Jeg har vært og er i jevnlig dialog med han.

- Har VIF fått noe beskjed om hva som skjer med videre finansiell støtte fra Trøim?

- Jeg har ikke noen ytterligere kommentarer utover det vi tidligere har gitt dere informasjon om.

- Gjelder fremdeles fristen til 1.juli om han også er med og støtter klubben neste år?

- De kommentarene som jeg ga i forrige intervju til Nettavisen står seg fortsatt.

- Dere får 14 millioner i støtte i år. Hva skjer med VIF hvis han ikke forlenger støtten neste år med en tilsvarende sum?

- Kommentarer fra forrige intervju står fortsatt.

- Hvor avhengig er VIF av støtten fra Trøim for å overleve?

- Samme som sist. Jeg viser til tidligere intervju med dere hvor vi har svart på noenlunde samme spørsmål. Så jeg ser ikke noe grunn til å tilføre noen ytterligere kommentarer utover det.

- Hva kan du si til supporterne som frykter VIF kan gå konkurs om Trøim trekker støtten?

- Alt vedrørende spørsmål knyttet til Trøim har vi kommentert på tidligere og vi ser ikke noe behov for å kommentere det ytterligere nå, svarer en ordknapp Espeseth.'

KORTFATTET: Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga fotball. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

Innkaller til sponsormøte

Vålerenga har nå innkalt til et møte kommende onsdag med partnere og sponsorer for å informere om status for klubben.

Denne invitasjonen ble sendt ut mandag 4.mai. Det kommer frem i innkallelsen at det på møtet vil bli informert om klubbens planer fremover, og den økonomiske situasjonen på Intility Arena vil bli et sentralt tema.

Ifølge kilder Nettavisen har vært i kontakt med skal flere ha gitt uttrykk for at de ønsker informasjon om sine sponsoravtaler med klubben.

Noen har også vært spørrende til om det nå forventes at de skal bidra med de økonomiske bidragene som opprinnelig er avtalt, da det økonomiske bildet har endret seg for flere bedrifter som bidrar med vesentlige summer på grunn av korona-krisen.

At Eliteserien vil bli spilt uten publikum skal også ha en del å si for flere partnere.

- Grunnlag for bekymring

Førsteamanuensis Kvinen tror VIF-fansen har begynt å forberede seg på en tid uten sin rike onkel.

I pressen har det vært mange rapporter om Trøims nedtur den siste perioden.

- Det har vært enorme fall i verdien på Trøims selskaper. Man kan jo garantere for 14 millioner, men det er ikke dermed sagt at den garantien har noen verdi. Det er utfordringen. Man kan legge usikkerheten eller risikoen over på andre, men det er ikke sikkert han har økonomisk bærekraft til det lenger. Det er grunnlag for bekymring når du har eiere som har utfordringer med økonomien. Han vil nok få utfordring nok med å redde seg selv og sine selskaper slik det ser ut nå, advarer han.

Kvinen tror Vålerenga styrer mot det han omtaler som en dobbel smell i 2020 med både korona-konsekvenser og en eier som har selskaper i oljenæringen og spesielt oljeboring.

- Det er det første man kutter ut. Man bestiller ikke nye rigger når oljeprisen er så lav som den er. Boring etter olje er den første delen innenfor oljenæringen man kutter ut, mener eksperten.

- Eieren (Trøim) har garantert et stort hjerte for klubben, men han har ikke økonomisk bæreevne lenger til å komme med tilførsel av den kapitalen som kreves, legger han til.

Ekspert: Tor Geir Kvinen. Foto: (UiA)

SLITER: Tor Olav Trøim. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

- Regningene står i kø

Fremtiden til Trøim er dermed svært usikker. Og da er det fort gjort at en fotballklubb blir kastet på bålet før andre interesser.

- Her står regningene i kø for Trøim. Garantiene til betaling er sterkere til for eksempel Borr Drilling enn til Vålerenga. Det gjør at klubben blir en andre- eller tredjeprioritet når det gjelder betaling. De må ha sterk kontakt med eieren sin og hva de skal gjøre nå. Da må de lete etter en alternativ form for løsning. 14 millioner kroner er ikke nødvendigvis mye for Trøim, men når du ikke har penger så har du ikke penger. Da er selv 14 millioner vanvittig mye penger. Utfordringen er om han klarer å få tilført likviditet før konkurs, sier han.

Innen 1. juli må Trøim varsle Vålerenga om han også er med og støtter klubben neste år.

Det blir et betydelig øyeblikk i klubbens moderne økonomiske historie.

VIF-investoren har de seneste to årene gjennom driftstilskudd og lån bidratt med hele 41 millioner kroner til eliteserieklubben.

Kvinen mener VIF har godt av å snart få et endelig svar.

- Det er nok gunstig at de får et signal fra eier. Jo hurtigere de får det signalet, jo bedre er det for å kunne klare å overleve økonomisk. De har ikke råd til å sitte og vente lenger, de må ha en avklaring fortest mulig om eieren har råd til å tilføre mer kapital. Hvis ikke de får mer fra Trøim eller andre så må de kutte kostnader, og det må de gjøre nå, mener han.

- Bekymret på kort sikt, ikke på lang

Dystre uttalelser for alle som vil VIF vel, men eksperten kommer også med noen beroligende ord til dem som frykter Vålerenga risikerer å gå konkurs.

- Om man skal ta noe positivt er det den store entusiasmen rundt klubben. Det er utrolig mange som har hjerte for den. Vålerenga har alle muligheter til å klare seg på tross av eieren har problemer. Mange står på utsiden og tenker at de har lyst på å gjøre noe der. På kort sikt er jeg bekymret for Vålerenga, men ikke på lang sikt. De er inne i en særdeles vanskelig økonomisk situasjon.

Trøim besvarte ikke Nettavisens henvendelse om situasjonen fredag, men at Trøims riggselskap Borr Drilling (eierandel 8,3 prosent) er hardt ute å kjøre, er det ingen tvil om.

Gjeldstunge Borr Drilling solgte for en drøy uke siden to rigger for til sammen 15,8 millioner dollar, drøyt 160 millioner kroner.

Det monner lite når gjelden i selskapet er over hundre ganger høyere (se nedenfor). Disse riggene var riktignok gamle, Borr sitter også med nyere rigger av en annen verdi.

Store tap

Arctic Securities-analytiker Sebastian Grindheim spådde ifølge Finansavisen for to uker siden at det bare er kort tid før selskapet sammen med andre riggselskap kan gå over ende.

Og avisen skrev allerede i februar at Trøim kan ha tapt alt av verdier han fikk fra John Fredriksen, 1,7 milliarder kroner.

Regnskapsrapporten for første kvartal kommer ikke før 29. mai. Men Borr Drilling tapte for hele fjoråret 297 millioner dollar før skatt, over 3 milliarder kroner. Total gjeld ved årsskiftet var svimlende 1,99 milliarder dollar, over 20 milliarder norske kroner ned dagens valutakurser.

Av den langsiktige gjelden på 1,7 milliarder dollar kommer de store forfallene først fra 2022 og utover. Men Borr Drilling har ifølge en analytiker Nettavisen har snakket med også problemer å håndtere løpende driftsutgifter og nødvendige investeringer. Selskapet sliter ikke bare med gjelden og avdragene.

Den bokførte egenkapitalen - eiernes verdier - i Borr Drilling var ved utgangen av fjoråret over 13 milliarder kroner.

NED 94 PROSENT: Aksjekursen til Borr Drilling har falt med hele 94 prosent siden utgangen av 2018. Foto: (Infront)

Konkursprising

Men aksjemarkedet vurderer for tiden det børsnoterte riggselskapet til under 700 millioner (se grafen under). Det er nærmest en konkursprising av eiernes verdier. Analytikerne har en sterk salgsanbefaling av aksjen.

Og analytikeren som Nettavisen snakket med, påpeker at bare et riggselskap som så langt har lagt frem tall som ikke har nedskrevet verdiene. Det går derfor mot massive nedskrivninger også for Borr Drilling og dermed utradering av eiernes verdier.