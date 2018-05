Okparaebo under EM-kravet på 100 meter

Ezinne Okparaebo slo til og løp under EM-kravet utendørs på 100 meter under et stevne i Tyskland søndag. Hun kom inn på 11,39.

Det er den niende raskeste tiden på distansen i år. EM-kravet er på 11,45. Okparaebo vant konkurransen i Wetzlar.

Senere i år går EM i Berlin. Okparaebo løp også 200-meteren og vant på 23,81.

Det er vel et halvt sekund bak hennes norske rekord og ikke godt nok til å få EM-ja i den øvelsen.

(©NTB)

Mest sett siste uken