OL-arrangøren i Tokyo deler ut 150.000 kondomer tross krav om avstand

Ingen håndhilsing eller klemmer er blant smittevernreglene utøverne må etterleve under OL i Tokyo. Men utøverne får utdelt 150.000 gratis kondomer.

Det kommer fram i en håndbok for utøverne som ble sluppet av OL-arrangøren tirsdag, skriver nyhetsbyrået AFP. Det er laget strenge regler for hva deltakerne kan gjøre under Tokyo-lekene i juni og juli.

Målet er å unngå smitteutbrudd under OL. Utøverne får blant annet ikke ha sosial omgang med andre, håndhilse eller gjøre «high fives». Og om man bryter reglene, risikerer man å bli kastet ut av lekene.

Samtidig kan det se ut til at aktivitet i sengehalmen ikke blir forbudt. OL-organisasjonen opplyser at 150.000 kondomer deles ut til utøverne, akkurat slik planen var før koronautbruddet.

Men samtidig som man åpner opp for møter av det intime slaget, oppfordres deltakerne til å begrense kontakten med andre mennesker så mye som mulig.

– For dere som har vært i OL før, kan vi fortelle at erfaringen denne gangen vil bli annerledes på flere måter, heter det blant annet i håndboken.

(©NTB)

