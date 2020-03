OL-flammen er ankommet Japan

OL-ilden ankom fredag Japan. Det skulle vært en stor begivenhet, men ble en nedtonet seremoni på en flybase, overskygget av tvil om det blir noe OL.

OL-ilden ble torsdag overlevert fra Hellas til Japan i en seremoni lukket for offentligheten og ankom arrangørlandet under lignende omstendigheter.

Samtidig råder usikkerheten rundt avviklingen av sommerlekene.

Arrangører og Den internasjonale olympiske komité (IOC) står fast ved at lekene skal finne sted som planlagt, men utsettelse eller avlysning framstår som stadig mer sannsynlig.

Ilden ankom Japan i et hvitt fly med påskriften «Tokyo 2020 Olympisk fakkelstafett» og ble møtt av en liten delegasjon offisielle representanter. To av Japans mest berømte olympiere, trippelvinnere i henholdsvis bryting og judo Saori Yoshida og Tadahiro Nomura tok imot flammen og sto for tenningen av fakkelen.

Den nedtonede fakkelstafetten starter etter planen torsdag 26. mars.

