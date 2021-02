OL-jakten må trolig flyttes ut av Norge: Tyskland kan bli frihavn for Sagosen og co.

Sander Sagosen og de andre norske håndballgutta ser ut til å måtte gi slipp på hjemmefordelen i OL-kvalifiseringen om vel en måned.

Motstandere er langveisfarende Brasil, Chile og Sør-Korea. Kampene skal spilles 12.-14. mars og er lagt til Trondheim.

Pandemien og innreise-restriksjoner til Norge, ser ut til å sette en stopper for arrangementet uten at Norges Håndballforbund (NHF) helt har gitt opp.

– Vi er fullt innstilt på å arrangere, men med dagens innreiseregler går det ikke. Vi har frist til fredag med å levere vårt opplegg til Det internasjonale håndballforbundet (IHF), og det gjør vi. Det foreligger et IHF-krav om et såkalt boble-arrangement. Det er svært omfattende på flere områder, sier NHF-generalsekretær Erik Langerud til NTB.

NTB er kjent med at Tysklands håndballforbund nylig ble forespurt om det kan avvikles to turneringer på tysk jord. Tyskerne er fra før vert for Sverige, Slovenia og Algerie.

– Det er ukjent for meg, sier Langerud.

Norge har 13-14 aktuelle spillere som til daglig har tilhold i Tyskland.

Torsdag meldte nyhetsbyrået DPA at Liverpool ikke får unntak fra innreisereglene til Champions League-kampen i fotball mot Leipzig i midten av februar.

Frankrike har også status som arrangør og skal møte Kroatia, Tunisia og Portugal. Franskmennene er klare på at de vil spille kampene på hjemmebane.

De to beste fra hver turnering får OL-plass.

Bruker rekruttene

Norge står også oppsatt med en EM-kvalkamp mot Latvia 10. mars. – Rekruttlaget vårt kommer til spille det oppgjøret. Vi kan ikke ta sjansen på å mikse lagene, sier Langerud til NTB.

IHF står foran store utfordringer med å få i land OL-kvalifiseringene der hele 24 lag deltar. En rekke nasjoner fra forskjellige kontinenter skal møtes, og arrangørstedene må spikres i løpet av få dager for å få alt på plass.

Helgen etter guttas OL-kvalifiseringer, skal kvinnene i aksjon. Her er turneringene lagt til Montenegro (Norges pulje der også Romania og Kasakhstan deltar), Ungarn og Spania.

Dersom smittesituasjonen gjør det umulig å gjennomføre kvalifiseringene, blir det delt ut friplasser, trolig basert på en form for seeding. De norske landslagene ligger svært godt an om det blir løsningen.

Det deltar 12 lag i begge klasser i OL-håndballen i Tokyo-lekene.

Norge har ikke spilt herrehåndball i sommerlekene siden 1972. Jentene tok gull både i 2008 og 2012.

