– OL skal være bevis for menneskehetens seier over viruset

Japans statsminister Yoshihide Suga er ikke tvil om at sommerens OL skal gjennomføres. – Det skal gi håp og mot til verden, sier han.

Samtidig sier OL-arrangøren at den kommer til å kutte kraftig i antall deltakere som får være til stede under åpningsseremonien.

Det er ventet 11.000 utøvere til Japan i juli, men ifølge opplysninger til avisen Yomiuri Shimbun vil koronarestriksjoner innebære at kun rundt 6000 får delta på åpningen 23. juli.

Statsminister Suga lovet i en tale mandag at han skal få kontroll på koronasituasjonen i Japan, og at OL må arrangeres som et «bevis på menneskehetens seier over viruset».

– Vi skal få på plass altomfattende anti-infeksjonstiltak og vi vil fortsette forberedelsene til OL sok kan gi mot og håp til verden, sa Suga.

Flere meningsmålinger viser at 80 prosent av den japanske befolkningen ikke tror at OL vil bli arrangert.

