OL-topp kan ikke garantere at Tokyo-lekene blir arrangert i 2021

Japan er i unntakstilstand som følge av den hurtige spredningen av koronaviruset. Nå spøker det også for OL, som allerede er utsatt i et år.

Toshiro Muto, som er leder for Tokyo-OLs arrangørkomité, sier nemlig at han ikke kan garantere at sommerlekene kan holdes i 2021, selv om de skulle bli utsatt ytterligere til slutten av neste år, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg tror ikke noen er i stand til å si om det er mulig å få det (viruset) under kontroll innen neste sommer. Vi er definitivt ikke i en posisjon der vi kan gi noe klart svar, sa Muto via en tolk på en pressekonferanse fredag.

OL er utsatt fra juli/august i år til samme tidspunkt neste år. De olympiske lekene skal etter planen starte 23. juli, mens Paralympics åpner 24. august.

Tidligere denne uken erklærte Japans statsminister Shinzo Abe unntakstilstand for å begrense koronautbruddet i landet.

