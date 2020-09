OL-topp: Tokyo-lekene arrangeres neste år med eller uten korona

Den internasjonale olympiske komité (IOK) har ingen planer om å avlyse neste års OL i Tokyo uansett hvordan det går med koronapandemien.

– OL kommer til å bli arrangert med eller uten korona. Lekene starter 23. juli neste år, slår John Coates, IOK-topp og leder av koordinasjonskomiteen for Tokyo-OL, fast.

Flere har uttrykt skepsis til om OL kan arrangeres i Tokyo neste år, etter at lekene ble utsatt på grunn av koronapandemien. IOK har også erkjent at en vaksine trolig ikke utspredt nok til å lette på smittevernet allerede sommeren 2021.

I helgen rykket også den norske kongen ut og advarte mot at lekene kan bli avlyst. Kong Harald var norsk flaggbærer sist OL ble arrangert i Tokyo og tror ikke det blir noe OL neste år. Han har heller ikke tro på et OL uten publikum.

– De kan ikke gjøre det, vet du. Verken for deltakerne eller stemningen. Det blir helt tomt, sier Kongen i samtale med Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes i en NRK-sending.

Coates mener derimot lekene får et viktig tema.

– Lekene kommer til å bli oppbyggingslekene etter ødeleggelser som en tsunami. Dette skal være lekene som overvant covid, lyset i enden av tunnelen, sier Coates.

Japanske myndigheter har gjort det klart at OL ikke kan utsettes utover 2021. Meningsmålinger i Japan viser at bare en av fire vil at lekene skal finne sted neste år.

