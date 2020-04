OL-utsettelsen har blitt en gladnyhet for juksemakerne

Utsettelsen av de Olympiske leker i Tokyo 2020 åpner for at flere dopingutestengte utøvere får muligheten til å delta.

Den internasjonale olympiske komite (IOC) har sammen med japanske myndigheter blitt enig om å utsette sommerens OL i Tokyo til juli neste år som følge av koronakrisen.

Det baner vei for at en rekke utøvere som egentlig skulle ha gått glipp av OL på grunn av dopingutestengelse nå likevel får muligheten til å delta.

Suspensjonstiden for en rekke utøvere vil nemlig være over når OL først blir arrangert.

- Sånn sett har covid-19 på en måte vært bra for de utøverne for nå får de med seg OL likevel. Så kan man sikkert mene at det er dumt, men det er sånn reglene er. Det blir nok vanskelig å endre på de reglene, sier dopingekspert Mads Kaggestad til Nettavisen.

Halvor Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge, forteller til Nettavisen at de har stor forståelse for de utøverne som synes situasjonen er urimelig.

- Men i bunn må rettssikkerhetsprinsippet ligge. Det handler om at har man sonet en straff, så har man sonet en straff, sier Byfuglien.

FORSTÅR FRUSTRASJONEN: Halvor Byfuglien er kommunikasjonssjef i Antidoping Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Reagerer kraftig: - Burde vært utestengt på livstid



Svenske Expressen har denne uken funnet frem til 140 utøvere som i sommer vil være utestengt for doping, men som neste år vil ha sonet ferdig deres straff og dermed på papiret være tilgjengelig for å delta i OL.

Expressen har snakket med den svenske løpestjernen Andreas Almgren som reagerer kraftig på at blant andre den utestengte Musaeb Balla nå i teorien kan stille til start i lekene i Tokyo.

COMEBACK I OL? Musaeb Balla fra Qatar har i hvert fall muligheten til å delta i lekene i 2021. Foto: Kirill Kudryavtsev (AFP)

Balla fra Qatar var verdensener på 800 meter i 2015, men ble tatt med utstyr som brukes i forbindelse med bloddoping. Han fikk dermed en fire års utestengelse. Den straffen går imidlertid ut i desember i år.

Han ser ikke for seg at IOC kommer til å gripe inn for å stoppe utøverne som i utgangspunktet ville gått glipp av Tokyo-lekene dersom det hadde gått som planlagt sommeren 2020.

- Jeg vil ikke se ham i OL. Han burde ha vært utestengt på livstid, forteller Almgren til avisen.

Det er han imidlertid ikke.

EKSPERT: Tidligere proffsyklist Mads Kaggestad er i dag blant annet dopingekspert for TV 2. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Tror ikke IOC vil gripe inn



IOC har i teorien likevel fortsatt mulighet til å stoppe de aktuelle utøverne ettersom det er de som inviterer utøverne til å delta i lekene.

Dopingekspert Kaggestad har likevel vanskeligheter for å se for seg at IOC vil foreta seg noe.

Han poengterer imidlertid at for en rekke av utøverne kan en fire års utestengelse likevel ha ført til at sjansen for en OL-deltakelse er liten.

Han stiller spørsmål til hvor mange som egentlig har fått trene tilstrekkelig og om de i det hele tatt har valgt å satse videre.

Svaret på det får vi ikke før om ett år.

