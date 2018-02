- Russisk curlingspiller mistenkes for dopingbruk

Norges overmenn i bronsefinalen er i trøbbel at Aleskandr Krusjelnitskij avga en mistenkelig dopingprøve, hevder russisk avis.

PYEONGCHANG/ OSLO (Nettavisen): Ifølge den russiske avisen Sport Express har curling-utøveren Aleskandr Krusjelnitskij avgitt en dopingprøve som vekker sterk mistanke i Pyeongchang.

Krusjelnitskij og lagvenninnen Anastasia Bryzgalova beseiret det norske paret Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten med 8-4 i bronsefinalen, men står nå i fare for å miste medaljen.

Også i gruppespillet måtte det norske paret se seg slått med 4-3 av ekteparet fra Russland.

Ifølge avisen viser dopingprøven spor av stoffet Meldonium.

- Jeg kjenner ikke noe til dette, sa Krusjelnitskij i en kommentar til nyhetsbyrået RIA Novosti.

Krusjelnitskij skal ha brukt stoffet fram til det ble forbudt i 2016, men ikke etter, sa utøvernes landslagstrener til det russiske nettstedet.

Forbannet



Magnus Nedregotten forteller at han har fått med seg ryktene, men håper de skulle vise seg å ikke stemme.

- Jeg håper for sporten sin skyld at det ikke stemmer at han er dopet. Det er bare rykter, sier Nedregotten til Nettavisen.

- Hva tenker du om det hvis det skulle stemme at han er dopet?

- Da er det klart at jeg er forbannet.

- Det er sikkert mange som vil si at det ikke har så mye å si å skulle dope seg i sporten vår. Men i dette mesterskapet hadde vi kort restitusjonstid. Vi var ferdig med å spille kamper sent på natta, og så var det bare å stå opp for å spille nye kamper fra klokka åtte om morgenen. Det å ha i alle fall ha den mentale følelsen av å ha en fordel, samt det å sannsynligvis ha en fysisk fordel - det er juks. Men som sagt, jeg håper nesten at det ikke er sant, sier Nedregotten.

Han forteller at han og makkeren Kristin Skaslien ble testet to ganger under OL.

- Vi ble testet en gang i slutten av gruppespillet, og så ble vi testet dagen etter igjen, etter at vi hadde spilt bronsefinalen. Vi ble testet «back to back». Det var litt overraskende, sier han.

TAPTE: Kristin Skaslies og Magnus Nedregotten under bronsefinalen mot OAR.

På dopinglisten



Stoffet kom først på WADAs dopingliste 1. januar 2016. Ifølge Antidoping Norge, er det et stoff som «optimaliserer energiomsetningen i hjertet under oksygenmangel».

Det er usikkert hvor stor effekt stoffet har hos friske utøvere, men det blir hevdet at Meldonium kan øke utholdenheten, gi bedre restitusjon etter trening og konkurranse, og i tillegg bedre stresstoleranse, skriver Antidoping Norge på egne hjemmesider.

Flere russiske utøvere har de siste årene testet positivt for bruk av Meldonium. Tennisstjerne Maria Sharapova er den mest kjente utøveren som ble tatt for ulovlig bruk av stoffet. Hun ble dømt til 15 måneders utestengelse av CAS.

Også i Norge har det vært et tilfelle hvor en utøver har testet positivt for bruk av stoffet. Vektløfter Ruth Kasirye ble i fjor utestengt i to år for å ha testet positivt på Meldonium.

