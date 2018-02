Bjørgen sikret norsk stafettgull

Dro ifra Stina Nilsson i spurten.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen): At Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble valgt foran Heidi Weng på det norske stafettlaget på lørdag, vekket oppmerksomhet hos «söta bror».

«Takk Norge - dere gir oss sjansen til gull» skrev Expressens Tomas Pettersson før stafetten, og mente at uttaket av en Uhrenholdt Jacobsen som har vært syk gjennom hele OL var grunn til å sende en blomsterbukett til Norges trener Roar Hjelmeset.

Og lenge så det ut som om den svenske eksperten skulle få rett.

For på den andre etappen tapte Astrid Uhrenholdt Jacobsen nesten et helt minutt til Charlotte Kalla, og dermed ble oppgaven med å vinne OL-gull betydelig vanskeligere for den norske jentene.

31-åringen hadde 21,4 sekunders forsprang til Kalla da hun la ut på etappen, men ved veksling var hun 29,8 sekunder bak svenskene.

Etter etappen ble Uhrenholdt Jacobsen ligge flere minutter i snøen, så lenge at den norske legen kom til stedet, men antakelig var 31-åringen bare skuffet over egen innsats.

Men Uhrenholdt Jacobsen hadde ingen grunn til å deppe for mye.

Ragnhild Haga og Marit Bjørgen hentet nemlig igjen forspranget, og på den siste runden gikk den norske veteranen ifra Stina Nilsson og sikret det fjerde norske stafettgullet i OL-historien.

I målområdet var likevel Uhrenholdt Jacobsen tilsynelatende utrøstelig etter sin etappe, og fikk klemmer av både støtteapparat og lagvenninner etter stafetten som etter en thrilleravslutning endte med norsk jubel.

Bjørgen ett gull unna

- Hun er den beste når det gjelder som mest! ropte Eurosport-kommentator Jan Christian Bjørn da 37 år gamle Bjørgen sikret norsk gull og hennes eget OL-gull nummer sju.

- For en finale! Så majestetisk som vi bare kunne drømme om!

Det betyr at Bjørgen bare er ett gull unna å bli tidenes mestvinnende utøver i vinter-OL.

- Og det håper jeg hun får, for hun har fortjent å bli tidenes vinterolympier! utbrøt ekspertkommentator Åge Skinstad.

- Helt fantastisk avslutning av Marit. Hun gjør akkurat det hun måtte gjøre. Hun gikk så fort i bakken at Stina Nilsson var pinne stiv og hadde ingen sjanse på oppløpet.

- Raser noen tanker gjennom hodet

Etter stafetten innrømmer trener Roar Hjelmeseth at det gikk noen tanker gjennom hodet da Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk merke det på den andre etappen.

- Selvfølgelig var det kjedelig for Astrid at hun ikke skulle få det helt til sånn som vi hadde håpet på og sånn som hun selv hadde håpet på, sier Hjelmeseth til Eurosport.

- Det er klart at det raser noen tanker gjennom i forhold til laguttak og om ting er blitt gjort riktig. Det er kjedelig for oss, og det er kjedelig for Astrid, og så er det selvfølgelig også kjedelig for de som ikke fikk gå også.

Sånn sett, mener han, var det en tung etappe for alle involverte.

SLITEN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen tømte seg fullstendig på den andre etappen, men det holdt likevel til gull for Norge.

- Men det går bra til slutt. Og det vi skal vite er at Astrid går så fort som hun klarer. Det er ikke sånn at hun tar noen kaffepause ute i skogen der og slapper av. Det er det hun var god for i dag. Så er det kanskje noen andre som hadde gjort det minst like bra. Men det får vi ikke gjort noe med nå.

Dro ifra Sverige

Ingvild Flugstad Østberg gikk den første etappen for det norske laget, og det ble satt nokså stor fart allerede på den første runden. Etter 2,5 kilometer var feltet nemlig sprukket litt opp, og svenske Anna Haag var én av dem som tidlig måtte gi noen meter til Flugstad Østberg og Natalia Nepryaeva fra det russiske OL-laget.

På forhånd var det knyttet spenning til duellen mellom Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som ikke har deltatt så langt i OL på grunn av sykdom, og Charlotte Kalla på den andre etappen, og den norske jenta kunne i hvert fall ikke bedt om et stort bedre utgangspunkt.

GULLJUBEL: Marit Bjørgen går inn til norsk gull på kvinnestafetten.

For da Flugstad Østberg vekslet med Uhrenholdt Jacobsen hadde riktignok det russiske OL-laget dratt litt ifra, og ledet med 4,4 sekunder på det norske laget på tredjeplass. Innimellom der hadde Slovenia sneket seg inn på andreplass.

Uhrenholdt Jacobsen sprakk

Sverige på sin side var 25,8 sekunder bak russerne i front, og Charlotte Kalla fikk en stor jobb med å hente inn forspranget.

Og at Astrid Uhrenholdt Jacobsen har vært syk, var det ikke enkelt å se på den første runden. 31-åringen hentet raskt igjen det russiske laget, og holdt også Charlotte Kalla på god avstand gjennom første halvdel av sin etappe.

Men på den andre 2,5 kilometer lange runden måtte hun slippe taket til russiske Yulia Belorukova, og snart var også Charlotte Kalla i ryggen på Uhrenholdt Jacobsen.

Fra da av slet Uhrenholdt Jacobsen. Da hun vekslet med Ragnhild Haga var avstanden opp til Sverige og det russiske OL-laget på et halvt minutt, og plutselig var det de norske jentene som fikk en tung oppgave med å hente igjen fronten.

Stormløp av Haga

Gullvinneren fra 10-kilometeren, Ragnhild Haga, åpnet forrykende og hentet åtte sekunder på fronten bare på den første kilometeren. Halvveis på etappen var over halvparten av svenskenes forsprang knappet igjen, til 14,1 sekunder.

Haga fortsatte stormløpet, og sendte Marit Bjørgen ut på siste etappe 3,4 sekunder bak Sveriges Stina Nilsson - som på sin side hadde det russiske laget med seg i front.

Dermed lå det an til en durabelig duell om gullet.

Spurtseier

Bjørgen og Nilsson fikk raskt noen meter på den russiske jenta, og gikk sammen i front på den første runden.

Mot mål forsøkte Bjørgen å stikke ifra Nilsson, men den svenske jenta hang fast som en klegg. Likevel var det Bjørgen hadde det lille ekstra i spurten, fikk de nødvendige meterne på Nilsson, og sikret det norske gullet til ekstase for de andre norske jentene.

Har du sett denne?

Mest sett siste uken