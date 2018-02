Bjørgen støtter Løfshus-utspill

Marit Bjørgen (37) er enig med landslagssjef Vidar Løfshus.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Den norske landslagssjefen uttalte etter søndagens 30-kilometer i OL at det var en skam at Therese Johaug ikke fikk stille til start i Pyeongchang.

Samtidig sier han at landslagsledelsen nå skal gjøre alt for å legge til rette for Johaug-suksess neste sesong.

- Vi skal gjøre alt for at hun skal få de medaljene hun har fortjent. De burde hun ha vært med og fått her, men det var noen som hindret det. Det skal de få smake neste år, sier Løfshus til Nettavisen.

Bjørgen-støtte

Bjørgen går ikke til noe direkte angrep på FIS, men sier til Nettavisen at hun mener Johaug burde ha fått gå i OL.

- Jeg er uenig i dommen. Therese har hatt det her som et mål. Hun har vært et stort savn her. Jeg vet hvor tøft det har vært for henne å se på at vi har konkurrert her, sier Bjørgen til Nettavisen.

Som Nettavisen kunne avsløre tidligere i OL, gikk Bjørgen et hemmelig testløp mot Johaug i ukene før mesterskapet i Sør-Korea.

Bjørgen er ikke i tvil om at Johaug hadde hevdet seg i toppen om hun hadde fått stille til start.

Tenkte på Therese

Selv om Johaug ikke har vært i Pyeongchang har hun likevel vært til stor støtte for Bjørgen.

Den norske langrennsdronningen forteller på pressekonferansen etter gulløpet på tremila at hun snakket med Johaug senest lørdag.

- Jeg pratet med Therese i går. Hun hadde virkelig troen på meg i dag. Det gir motivasjon til meg. Jeg tenkte på Therese i starten, da måtte jeg gå mye i front. Da kjente jeg at Therese skulle ha vært her, for da hadde jeg hatt en til som hadde vært med og holdt farten oppe. Jeg tenkte på henne der ute, sier Bjørgen.

- Det er klart hun betyr mye for meg. Hun er en del av gullmedaljen, forteller Bjørgen.

- Må gjøres en vanvittig jobb



37-åringen vet ikke om hun kommer til å fortsette med langrenn neste sesong, men vet hvilken jobb som kreves når eventuelt må konkurrere mot Johaug igjen.

- Hvis jeg skal ha en sjanse til å matche Therese neste år, så må det gjøres en vanvittig jobb, sier Bjørgen.

Langrennsdronningen tror hun må heve seg flere hakk fra årets sesong dersom hun skal ha en mulighet til å slå Johaug.

- Jeg leverte en god tremil i dag, men jeg må nok noen hakk opp. Hun kommer nok til å bli tøff, forteller Bjørgen.

37-åringen forteller til Nettavisen at hun helt ærlig ikke har tatt en endelig avgjørelse på om hun komme til å fortsette eller ikke.

- Jeg har ikke bestemt meg. Jeg har hatt fokus her og nå. Jeg får ta en evaluering når sesongen er ferdig, sier Bjørgen.

Mest sett siste uken