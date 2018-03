Bjørndalen vurderte å gå for Hviterussland i OL

Ole Einar Bjørndalen (44) ble vraket av Norge, men fikk tilbud av en annen nasjon.

Da den norske skiskytterlegenden ikke ble funnet god nok for den norske OL-troppen, stod hviterusserne klare til å ta med Bjørndalen i deres tropp, melder TV 2.

Han nøyde seg imidlertid med å være en del av støtteapparatet til sin hviterussiske kone, Darya Domratsjeve under lekene i Pyeongchang i februar.



Bjørndalen bekrefter imidlertid til at han hadde muligheten til å konkurrere for Hviterussland.

– Ja, det var teoretisk mulig å gjøre det, og det kunne ha gått. Jeg takket nei, og det tror jeg var riktig, sier Bjørndalen til TV 2.

Han sier riktignok at han vurderte tilbudet nøye.

– Jeg tok en grundig avgjørelse. Det var mye tankevirksomhet rundt om det var riktig eller ei. Jeg var motivert for å gå, og var i form, så det var en krevende problemstilling, forteller 44-åringen.

Bjørndalen er likevel tydelig på at han føler han tok det riktige valget. 44-åringen forklarer at det ville vært krevende for ham som nordmann å skli ned på stadion i Sør-Korea i hviterussisk drakt.

Før OL i Pyoengchang var Bjørdalen tidenes vinterolympier med sine åtte gullmedaljer og totalt 13 medaljer, men Marit Bjørgen er nå tidenes mest suksessrike vinterolympier etter at langrennsstjernen tok fem nye medaljer i OL i Sør-Korea. Hun står i likhet med Bjørndalen med åtte gullmedaljer, men har nå totalt tatt 15 medaljer i sin OL-karriere.

