Ble latterliggjort av Northug - slik svarer Norges nye helter

- Det er mange i Norge som tenker «Herregud, hvorfor sender dem Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger til et OL?».

PYEONGCHANG (Nettavisen): Petter Northug skapte store overskrifter i norsk presse med flere stikk mot landslagsledelsen og idrettsforbundet på Instagram tidligere i vinter.

På ett av bildene er påklistrede snakkebobler som viser en tenkt samtale mellom landslagssjef Vidar Løfshus og landslagstrener Tor-Arne Hetland.

«- Vi tar vel ikke med Northug til Ruka?

- Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal.»

- Viser at jeg har noe her å gjøre

Søndag gikk Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund inn til henholdsvis gull og bronse på 30-kilometer skiathlon i Pyeongchang, med Martin Johnsrud Sundby mellom seg på resultatlisten.

Når Nettavisen viser den norske gullvinneren bildet som skapte store overskrifter tidligere i vinter, trekker han på smilebåndet. Han bekrefter at det er litt godt å gi svar på tiltale.

- Ja, ikke at jeg har tenkt så mye på det opp gjennom, men det er veldig gøy å vise at man faktisk har noe i et mesterskap å gjøre, sier Krüger til Nettavisen.

NYE OL-HELTER: Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger gikk, overraskende for mange, inn til bronse og gull på 30-kilometeren søndag.

Holund: - Er det lov å si ja?

Også Hans Christer Holund innrømmer at det smakte godt å slå tilbake - men ikke nødvendigvis mot Petter Northug.

- Føler du at dette er svar på titale?

- Er det lov å si ja? smiler Holund til Nettavisen, før han fortsetter:

- Det er ingenting jeg ønsker mer enn at Petter Northug skal komme tilbake i skisporet. Han har vært et idol for meg lenge, og jeg vet at det der er humor og ikke vondt ment i det hele tatt. Men jeg tror det er mange andre i Norge som kanskje tenker «Herregud, hvorfor sender dem Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger til et OL? De er aldri på pallen eller vinner skirenn uansett».

- Både jeg og Simen har hatt OL i tankene i hele år, og det er det som gjelder for oss. Å da kunne slå litt tilbake, det er litt moro.

Storfornøyd Hetland

Landslagstrener Hetland smiler når han ser igjen Instagram-bildet, men er klar på at det ikke er viktig i dag.

- Det spiller ingen rolle det som har skjedd tidligere. Guttene her har fortjent å gå og det er flott å se at de får de gode resultatene som de fortjener, sier Hetland til Nettavisen.

Hetland gleder seg over å se at Krüger søndag fikk igjen for den store innsatsen han har lagt ned over lengre tid.

- Han er et enormt talent han også. Han er en med kapasitet. Han kan klassisk, han kan skøyting og i dag så får han belønning for det. Han er også en av løperne vi har for fremtiden. Han er dedikert til det han gjør. Han har bygd seg opp gradvis og har kapasiteten. Dette er lønnen for det strevet han har lagt ned, forklarer Hetland.

