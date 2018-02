Bronse til Hegle Svendsen

Trønderen vant dramatisk spurt og sikret norsk medalje.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen): Emil Hegle Svendsen (32) gikk inn til bronse på søndagens fellesstart i Pyeongchang-OL.

Trønderen kjempet mot tyske Benedict Doll og Eric Lesser på sisterunden og tok medaljen etter en spurt mot Lesser. Martin Fourcade vant etter en dramatisk duell med Simon Schempp, som tok sølvet etter målfoto.

Nordmannen var 11,2 sekunder bak vinneren i mål.

Dette var Svendsens sjette OL-medalje i karrieren. Han har fra før to gull fra OL i Sotsji i 2014 og to gull og et sølv fra Vancouver-OL i 2010.

Bronsen var hans fjerde individuelle OL-medalje.

Nordmannen skjøt to bom i løpet av de fire skytingene.

Erlend Bjøntegaard ble nest beste nordmann på en 7.-plass (2 bom), mens Tarjei Bø (3 bom) ble nummer åtte. Johannes Thingens Bø (3 bom) skjøt seg vekk på andre skyting med tre bom og ble til slutt nummer 16, ett minutt og 20 sekunder bak vinneren.

Åpnet sterkt



Johannes Thingnes Bø fikk en strålende start på fellesstarten da han skjøt feilfritt på første skyting og gikk ut bare 7,9 sekunder bak lederen Timofey Lapshin, som går for Sør-Korea. Samtidig skjøt rival Martin Fourcade én bom og mistet i tillegg litt terreng da han falt på vei ut fra skytingen.

Erlend Bjøntegaard skjøt også feilfritt på første skyting og hang bra med, 9,7 sekunder bak lederen, mens både Emil Hegle Svendsen og Tarjei Bø skjøt én bom hver og gikk dermed ut et snaut halvminutt bak lederen.

Inn til andre skyting var Thingnes Bø med helt framme i teten og kom inn til skytingen bare 0,6 sekunder bak svenske Sebastian Samuelsson, som hadde gått opp i tet, men nordmannen pådro seg hele tre bom.

Dermed havnet han langt bak de beste etter to skytinger og var hele ett minutt og 14 sekunder bak lederen etter andre skyting.

Bjøntegaard på sin side fylte alle blinkene også på andre skyting og gikk ut bare 6,1 sekunder bak lederen, tyske Benedict Doll.

Både storebror Bø og Hegle Svendsen skjøt også feilfritt på andre skyting og de to lå henholdsvis 13,4 og 16,1 sekunder bak lederen.

Fourcade opp i tet



Etter to skytinger var også Fourcade tilbake i tetbildet. Franskmannen skjøt fullt hus og hadde dermed god kontakt med dem foran.

Og etter tre skytinger var det nettopp Fourcade som tok ledelsen. Han fylte alle blinkene og gikk ut 1,1 sekund foran Simon Schempp.

For de norske så det verre ut. Bjøntegaard pådro seg to bom, mens Hegle Svendsen skjøt én bom, og Tarjei Bø pådro seg to bom. Thingnes Bø skjøt fullt hus, men var fortsatt ett minutt og 26 sekunder bak Fourcade.

Etter tre skytinger lå Hegle Svendsen best an av de norske, 35,3 sekunder bak Fourcade. Tarjei Bø gikk ut 55,5 sekunder bak franskmannen.

Dramatisk spurt



På siste skyting klarte verken Fourcade, Schempp eller Eric Lesser, som kom inn til skytingen først, å fylle blinkene og dermed åpnet det opp for at de bak kunne knappe innpå. Emil Hegle Svendsen traff på alle sine skudd og dermed var han 21,9 sekunder bak Fourcade, som fortsatt ledet, til tross for én bom. Svendsen gikk ut som nummer fire før siste runde.

Trønderen var imidlertid hakk i hæl på nummer tre, Benedict Doll, mens Eric Lesser også fulgte rett etter nordmannen.

Tarjei Bø var 46,9 sekunder bak og Bjøntegaard 47,6 sekunder bak. Thingnes Bø skjøt igjen feilfritt, men var for langt bak de beste.

På siste runde ble det en kamp mellom Hegle Svendsen, Lesser og Doll om bronsen, mens Fourcade og Schempp gjorde opp om gullet.

Duellen mot Schempp vant Fourcade så vidt etter målfoto, mens Hegle Svendsen spurtslo Lesser og sikret norsk bronse.

