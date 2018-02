Canada hjem uten medalje i curling

- Det er en curlingsensasjon.

OL er blitt en fiasko for Canada i curling.

For første gang siden idretten gjorde comeback som OL-gren, i Nagano-lekene for 20 år siden, står seiersvante canadiere igjen uten medalje både i herreklassen og kvinneklassen.

Det ble klart etter at Canada tapte fredagens bronsefinale for menn mot Sveits.

- Det er en curlingsensasjon. Canada drar hjem uten medaljer fra OL både på dame- og herresiden, kommenterte Eurosports Thoralf Hognestad.

Skip Kevin Koe og laget hans var under press fra den femte omgangen mot Peter De Cruz og hans sveitsiske kvartett.

Canada klarte aldri å hente seg inn igjen, og dermed endte det med en ny nedtur på etter det bitre semifinaletapet for USA torsdag. Amerikanerne møter Sverige i finalen lørdag.

Utspilt



Sveitserne overtok ledelsen i bronsekampen med to poengs margin, og nye to poeng i sjeude omgang økte avstanden til 6-3.

Før siste omgang første Sveits med 7-5. Koe og co. var avhengige av minst to poeng, men godt spill av Sveits medførte at Canada ikke klarte oppgaven. Koe renset bort to av tre sveitsiske steiner fra boet med canadiernes nest siste stein.

Men Canadas to poenggivende steiner ble liggende tett ved siden av hverandre, og dermed lå veien åpen for en dobbel takeout fra Sveits og Benoit Schwarz. Sistnevnte sviktet ikke. To poeng var etter dette ikke mulig for Canada. Omgangen var derfor ikke nødvendig å spille ferdig og stillingen ble stående på 7-5 til Sveits.

Canada vant riktignok gullmedaljene i den nye øvelsen mixed double i dette OL, men det er en mager trøst i et land der curlinggull henger nesten like høyt som OL-triumfer i ishockey.

Nedtur



I dameklassen floppet skip Rachel Homans lag også stort. Med sjetteplassen etter de innledende kampene kom de ikke engang til semifinalene.

Canada var regjerende mester også for kvinner, og hadde to gull, et sølv og to bronse siden 1998-lekene i Nagano.

Men særlig i herreklassen har canadierne vært nesten utilnærmelige i OL de siste åra. Der hadde Canada tre OL-gull på rappen fra lekene i 2006, 2010 og 2014.

Ikke siden Pål Trulsen, Lars Vågberg, Flemming Davanger og Bent Ånund Ramsfjell sørget for en skikkelig skrell med å vinne finalen for Norge mot Canada i Salt Lake City i 2002, har en annen nasjon vunnet. Det blir det en endring på i Pyeongchang.

Fianlistene USA og Sverige har aldri vunnet et curlinggull i OL før. Amerikanerne har bronsen fra 2006 som beste resultat, mens Sverige er garantert å minst tangere sølvet fra Chamonix i 1924.

