Dramatikk i den svenske OL-leiren: Rammet av svært smittsomt virus

Våre naboer har fått en marerittbeskjed bare dager før konkurransene starter i Sør-Korea. Det mye omtalte noroviruset har slått til.

PYEONGCHANG / OSLO (Nettavisen): Det ble tirsdag kjent at 1200 sikkerhetsvakter er tatt ut av tjeneste etter at flere av dem har blitt rammet av viruset i Pyeongchang.

Iversen syk

Nå har også alarmen gått i den svenske leiren.

Svenskenes norske sprinttrener Ole Morten Iversen er nemlig rammet av sykdommen, skriver Expressen onsdag.

Iversen, for øvrig faren til Emil Iversen, er sprinttrener for det svenske landslaget og personlig trener til gullkandidaten Stina Nilsson.

- Vi har nå isolert ham, sier landslagslege Per Andersson til Expressen.

Legen legger til at det er vanskelig å si hvor alvorlig dette er, men at Iversen trolig blir borte i noen dager. Trolig ryker første konkurransedag lørdag.

- Er dere urolige for at flere skal bli syke nå? spør Expressen.

- Det er klart, dette er en veldig smittsom sykdom, svarer Andersson, som påpeker at ingen av utøverne på det svenske laget er blitt smittet foreløpig.

Ifølge Norsk helseinformatikk, er «norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Vanlige symptomer er kvalme, oppkast, magesmerter og diaré».

Arrangøren advarer



Det er tydelig at OL-arrangøren frykter for at viruset skal spre seg ytterligere.

I medielandsbyen i Gangneung, der Nettavisen og pressefolk fra hele verden bor under OL, har arrangøren nå hengt opp advarsler om noroviruset.

På plakatene som nå er å se rundt om i medielandsbyen, kommer de med klare anbefalinger for hvordan man unngår smitte.

ADVARSEL: Disse advarslene er hengt opp rundt om i medielandsbyen i Gangneung der journalister fra hele verden bor under OL.

- En epidemi

Den norske landslagsledelsen er selvsagt også på vakt for sykdommen og tar de grep som kan gjøres for å unngå smitte.

- Det ble meldt om 300 tilfeller i området her, så da er det vel en såkalt epidemi, sa Vidar Løfshus til Nettavisen tirsdag.

Den norske landslagssjefen la ikke skjul på at virusutbruddet gjør dem ekstra skjerpet.

- Det var akkurat det samme i Lahti i fjor og, men man blir jo litt mer forsiktig og passer på. Man trenger ikke være med på alt som skjer og håndhilse på hver koreaner, sa Løfshus.

Landslagslege Petter Olberg fortalte videre om ytterligere tiltakt som er gjort for å hindre at noen norske utøvere blir smittet.

- Vi har kjøpt inn ekstra såper. Så vi har dobbelt opp med det, ikke bare på toaletter, men også på kjøkkenet. Folk som ikke bor på hotellet får ikke lov til å oppholde seg på fellesrommet vårt, sa Olberg til Adresseavisen.

Utøverne får heller ikke lov til å håndhilse på folk utenfor troppen.

Første OL-øvelse i langrenn kommer allerede lørdag, når kvinnene skal gå 15-kilometer fellesstart. Hele OL-programmet finner du her.

Mest sett siste uken