Effektivt Sverige viste klasseforskjell mot Norge

Mangler foran begge mål ble tydelig i OL-duellen mot «hockey-storebror».

NORGE - SVERIGE 0-4 (0-2, 0-0, 0-2)

Åpningskampen mot Sverige ble en tung start på OL-turneringen for Norges ishockeygutter.

Etter en begredelig innledning, klarte Norge å skape en del farligheter. Men de gjorde ikke nok til å score mål i naboduellen. Det gjorde derimot Sverige, som fikk med seg tre trygge poeng.

Den virkelig store forskjellen var svenskenes uttelling på sjansene. Sveriges fire mål fordelte seg på 27 avslutninger mot mål. Norge scoret null og hadde ti skudd færre mellom stengene.

Heller ikke stjernespillern Patrick Thorsen eller rekkekameratene Mathis Olimb og Ken André Olimb

- Vi var jo litt skolegutter i første periode. Da var vi heldig som ikke fikk flere baklengs. Vi taper pucker i egen sone. Det var nesten bare Patrick som går ut der og vinner en duell med skuldertaklinger. Vi andre vil helst ikke det, sier landslagstrener Petter Thoresen til Eurosport.

- Men så synes jeg vi kommer ut og er friske både i det fysiske spillet og vi får mye flere skudd på mål og skaper litt. Vi er mye mer til stede i andre periode.

Nå venter Finland som neste motstander i turneringen fredag.

- Mot Finland må Norge være på fra start. Det er sjelden vi har sett dem spille en så dårlig førsteperiode, konstaterte Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

- Det norske laget reiste seg og var gode i andre periode, også den tredje, bortsett fra det ene minuttet der to kjappe mål kommer. Det er kanskje ikke tilfeldig når man møter en stormakt i hockey, tilføyde han.

De blågule tilhører gullfavorittene i turneringen, tok kommandoen, og trykket Norge kraftig tilbake allerede fra start.

Petter Thoresens utvalgte sto i mot i fem og et halvt minutt før Pär Lindholm sendte Sverige i føringen.

Den første perioden fortsatte med spill mot et mål, og et kraftig svensk overtak. Det var lite å utsette på at «Tre Kronor» og KHL-profilen Anton Lander økte til 2-0 i det 17. spilleminuttet.

BLEHOLDT UNNA: Norges Ken André Olimb sleit mot Simon Bertilsson og Sverige.

Løftet spillet



Norge spilte en langt bedre midtperiode og fikk en sjanse til å spille fem spillere mot tre i nesten et helt minutt da Sverige pådro seg to utvisninger.

Ved en anledning hadde flere nordmenn muligheten til å sette inn returer etter blokkerte skudd. Alexander Reichenberg, Jonas Holøs og Mattias Nørstebø var blant spillerne som vari gode posisjoner.

Men keeper Viktor Fasth holdt reint i Sveriges mål,godt hjulpet av oppofrende forsvarsspill foran seg.

Kampens dommere la lista lavt for å vise ut spillere. Og etter hvert så Roman Gofman fra Russland og Tobias Wehrli fra Sveits til å miste oversikt.

Sverige-kaptein Joel Lundqvist. Ble blant annet sendt i utvisningboksen i to pluss to minutter for spill med høy kølle, da det egentlig var skøyte han som traff ansiktet til Norges Kristian Forsberg. Det skjedde i tillegg i samme spillsekvens som både Forsberg og Steffen Thoresen pådro seg to minutters utvsininger for andre forseelser.

Andre periode ble fullført uten scoringer, selv om Norge både kunne og skulle ha klart en redusering.

Fra himmel til helvete



Ishockeylandslaget fortsatte å skape sjanser tidlig i tredje periode. Pucken fant også veien til det svenske nettet etter hvert.

Dessverre for Norge ble ikke reduseringen godkjent. Mathis Olimb rygget inn i Fasth og sendte keeperen ut av balanse. Målet ble, helt korrekt, bortdømt.

Like etterpå banket en annen KHL-spiller, Dennis Everberg, inn et slagskudd da Norge ble for baktunge i egen sone.

Deretter tok det bare 22 sekunder før puck nummer fire lå i målet bak Lars Haugen. Mikael Wikstrand, Norge-burvokterens klubbkompis fra Färjestad, var mannen som skjøt inn 4-0.

Heller ikke den siste sjansen Norge fikk i overtall resulterte i scoring.

I den andre kampen i Norges gruppe torsdag vant greit med 5-2 over Tyskland. Finnene er altså Norges neste motstander. Oppgjøret spilles fredag klokka 13.10.

