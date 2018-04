Er du deprimert, hold deg våken!

Du synes kanskje overskriften på dette innlegget er noe flåsete, men studier har faktisk vist at det å holde seg våken i 36 timer, har en antidepressiv effekt.

Ja, det viser seg at en planlagt våkenhet - en søvndeprivasjon - har en bedre og raskere effekt enn noen annen behandlingsmetode mot depresjon.

Frykten for ikke å sove

Dette høres unektelig rart ut, for de fleste av oss har jo vært vant til å tenke at det motsatte er tilfelle; at alt rakner hvis man ikke får sove til natten. Særlig hvis man i utgangspunktet føler seg nedstemt, kan det å se frem til en søvnløs natt være en stor psykisk påkjenning.

Ja, man kan faktisk bli desperat av mindre enn det. Hvem har vel ikke opplevd å bli liggende å vri seg i sengen, i time etter time, mens natten nådesløst passerer, og morgengryet spottende gjør sin entre?





Grader av depresjon

Er man lett til moderat deprimert, bærer man på en frykt om at tilstanden kan forverre seg.

Har man det som kalles en alvorlig depresjon, og man befinner seg i det absolutte mørke, uten antydning til lyspunkter i sikte, vet man med seg selv at det ikke kan bli verre. Frykten handler derfor om at denne tilstanden skal vare evig. Kommer jeg aldri til å bli bedre? Får jeg aldri livet mitt tilbake?

Søk hjelp!

Har man utviklet en alvorlig depresjon, bør man absolutt søke profesjonell hjelp. Aller helst bør man innlegges på et psykiatrisk sykehus, hvor man får omsorg, pleie og regelmessig tilsyn, i tillegg til adekvat, antidepressiv behandling.

Som oftest får man i første omgang tilbud om antidepressive medikamenter i kombinasjon med samtaleterapi. Først på et senere tidspunkt (litt for sent?) kan det være at ECT -elektrosjokkbehandling - presenteres som et aktuelt behandlingsalternativ.

Lysbehandling, m.m.

På enkelte sykehus i Norge har man så smått begynt å tilby deprimerte pasienter såkalt kronoterapi, som innbefatter søvndeprivasjon, søvnfaseforskyvning og lysterapi. Særlig er det de såkalte bipolare depresjonene som lar seg behandle med disse metodene. (Og det er bra, fordi depresjoner som ledd i en bipolar lidelse kan være vanskelig å behandle.)

Søvnproblemer er et vanlig symptom på en depresjon, og man har derfor tenkt at ved å behandle søvnforstyrrelsen, kan man kanskje påvirke depresjonen i gunstig retning. Hypotesen har vært at tidspunktet for når pasienten sovner eller våkner, kan være en kritisk faktor i behandlingen av depresjon.

Søvndeprivasjon

Det å holde seg våken i 36 timer, kalles søvndeprivasjonsterapi. Denne særegne terapiformen har altså vist seg å være effektiv mot depressive symptomer.

Studier viser at en natts våkenhet – eller søvndeprivasjon – gir betydelig bedring av depressive symptomer hos 40- 60% av alle deprimerte. Bedringen inntreffer gradvis gjennom natten frem til kl 13.00- 17.00 dagen etter våkenatten. Bedringen skjer for alle typer depressive symptomer.

Riktignok er den antidepressive effekten kortvarig, og tilbakefall skjer allerede etter den første natten med søvn. Effekten kan imidlertid forlenges med søvnfaseforskyvning, lysterapi eller medikasjon.

Det er viktig å huske at det blir feil å jukse; våkenheten må være sammenhengende. Selv korte blunder kan faktisk ødelegge den antidepressive effekten.

Det er også vist at partiell søvndeprivasjon, hvor man er våken halve natten, kan ha antidepressiv effekt. Men dette gjelder kun hvis man er våken siste halvdelen av natten. Det hjelper altså ingenting om man ligger og vrir seg i sengen frem til kl 03-04, og deretter faller i søvn.

Søvnfaseforskyvning

Siden effekten ved søvndeprivasjon har vist seg å være så kortvarig, har man altså forsøkt andre metoder i tillegg for å forlenge virkningen. Søvnfaseforskyvning er en slik metode. Man forflytter i løpet av noen dager gradvis tidspunktene man legger seg og står opp.

Det er usikkert hvorfor søvnfaseforskyvning har denne forlengede effekten, men det kan ha sammenheng med våkenhet på kritiske tidspunkter om morgenen.

Enkelte pasienter som ikke responderer på søvndeprivasjon, kan likevel ha effekt av søvnfaseforskyvning. Dette antyder at søvnfaseforskyvning kan ha en selvstendig antidepressiv effekt.

Lithium

I behandlingen av depresjon hos bipolare pasienter har man sett en god antidepressiv effekt over tid når man i tillegg til søvndeprivasjon har behandlet pasientene med lithium. Enda bedre har effekten vært når man også har gitt lysbehandling om morgenen.

En behandlingsrunde kan eksempelvis være: Oppstart med lithium tabletter. Man tillates kun å sove annen hver natt i løpet av en uke. Hver morgen denne uken gis 30 minutters lysterapi. Lysterapien fortsetter så i ytterligere to uker.





Lysbehandling

Lysbehandling blir som regel gjennomført ved at pasienten sitter med øynene vendt mot en lampe med en flat skjerm og eksponeres for lys med høy intensitet; vanligvis mellom 2 500 og 10 000 lux (lux er måleenheten for lysstyrke).

Lysbehandling er ment å erstatte sollyset, som er en naturlig måte å vekke kroppen på. Reseptorer i øyet er direkte tilknyttet en gruppe nevroner i hjernen, som styrer Den circadianske rytmen = døgnrytmen = biorytmen = den indre klokken.

Den indre klokken

Den indre klokken finnes i alle pattedyr, og den regulerer rytmene for søvn og våkenhet, kroppstemperatur, samt aktivering og utskilling av hormoner. Forskjellige menneskers indre klokke kan variere litt, men hver dag stilles den slik at den blir tilpasset døgnet på 24 timer.

Den viktigste tidsgiveren er den naturlige vekslingen mellom lys og mørke. Ved å benytte kunstig lys i lysterapi, gjør man det mulig å korrigere en indre klokke som er "feilinnstilt".

Nadir

Man kan ikke måle døgnrytmen direkte, så man måler gjerne kroppstemperatur og utskillelse av melatonin for å fastslå den aktuelle fasen til den den biologiske klokken. Hos friske personer med normalt søvnmønster er kroppstemperaturen lavest rundt klokka 04:00-05:00 om natten, dvs cirka to timer før oppvåkning.

Dette bunnpunktet, som også gjelder for aktivering, kalles nadir.

Eksponeres du for lys før nadir, for eksempel om kvelden, vil det endre rytmene til et senere tidspunkt. Lyseksponering etter nadir, for eksempel om morgenen, vil endre rytmene til et tidligere tidspunkt.

Lysbehandling til riktig tid

Det finnes mange forskjellige typer søvnproblemer. Noen sliter med en forsinket søvn i forhold til et normalt søvnmønster. De har problemer med å falle i søvn, og problemer med å våkne om morgenen. Nadir inntreffer i disse tilfellene på et senere tidspunkt enn det som er vanlig. For å korrigere denne typen døgnrytme må lysbehandling gis om morgenen, like etter at pasienten våkner.

Ikke søvndeprivasjon på egen hånd

Søvndeprivasjon, søvnfaseforskyvning og lysterapi brukes stadig mer i behandlingen av depresjoner, ofte i kombinasjon med enten antidepressiva eller lithium. Den antidepressive effekten er hurtig innsettende, og gir således en rask symptomlette.

Det er imidlertid viktig å understreke at søvndeprivasjonsbehandling ikke er noe man bør sette i gang med på egen hånd. Skal behandlingsformen ha en reell mulighet for å lykkes, bør den skje i samråd med kvalifisert helsepersonell.

