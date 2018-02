Forsberg skeptisk til Norges OL-håp

Men «Foppa» vil ikke avskrive ishockeylandslagets muligheter helt.

Norge har som ventet fått det tøft i de første OL-kampene mot Sverige og Finland. De to store hockeynaboene i øst vant begge relativt enkelt med fire mål over Petter Thoresens utvalgte iskrigere.

Den svenske hockeylegenden Peter Forsberg er i Pyeongchang der han jobber for Eurosport i Sverige under lekene. Han utelukker ikke at Norge likevel kan reise seg og klare en kvartfinaleplass.

- Nja, det er vanskelig, men det finnes jo et håp om at de skal ta seg dit. Det kommer litt an på hvem de møter i åttedelsfinalen. Det har vært litt overraskende resultater i visse grupper, så vi får se hvem Norge møter. Helt umulig er det ikke, sier Forsberg til Nettavisen.

- De tok seg opp skikkelig etter en dårlig første periode mot Sverige. Spiller de som de gjorde da, kan de slå et annet lag i åttedelsfinalen, legger han til.

Roser tyske spillere



Forsberg tror derimot ikke Norge greier å vinne den siste kampen i OLs innledende gruppespill mot Tyskland natt til søndag. Veien videre til kvartfinalene må nok gå via en seier i åttedelsfinale mot en annen nasjon, spår den mangeårige NHL-stjernen.

- Jeg tror det som kanskje blir avgjørende er Tysklands ferdigheter på skøyter. Jeg synes de hadde bra fart på beina mot Sverige, og det var noen av de tyske spillerne skapte ganske bra med sjanser i den kampen, sier Peter Forsberg til Nettavisen.

I OL går det beste laget i hver innledende gruppe direkte til kvartfinalen. Med seg dit får de også den beste gruppetoeren. De åtte siste av de tolv kvalifiserte OL-nasjonene spiller i fire åttedelsfinaler om de resterende kvartfinaleplassene.

Mens Tyskland tapte tapte 2-5 for Finland og dermed fikk et ganske likt resultat som Norge mot finnene, ble det bare 0-1-nederlag mot Sverige. Sistnevnte oppgjør ble langt jevnere enn mange trodde. Tyskland endte faktisk opp med flere avslutninger på mål enn «Tre Kronor».

Norge står altså overfor en motstander som er fullt kapabel til å spille jevnt med et av OLs beste ishockeylag.

- Jeg tror Tyskland vinner den kampen. Norge har vel bare én rekke som skaper sjanser ofte, mens det virket som Tyskland har to eller tre, påpeker Forsberg.

OL-matchvinner



44-åringen sikret OL-gullet for Sverige på Lillehammer i 1994. Da scoret han det avgjørende målet i finalens straffekonkurranse mot Canada.

Året etter ble et bilde av straffemålet trykket på frimerker av Posten i Sverige, og en lang og suksessrik karriere i verdens beste ishockeyliga startet opp for Forsberg.

Han vant Stanley Cup med Colorado Avalanche. «Foppa» mottok en lang rekke andre utmerkelser før problemer med skader, etter flere comeback, tvang ham til å legge opp for godt i 2011.

Som ekspert på plass i Pyeongchang mener Forsberg at Sverige kan klare ishockeygullet igjen, som de gjorde med ham på laget, både under Lillehammer-OL i 1994 og i Torino i 2006.

- Jevnt



Men et annet lag har et større favorittstempel. Forsberg trekker fram de russiske spillerne som konkurrerer under OAR-navnet.

- Det er jevnt mellom de beste lagene. OAR synes jeg fortsatt er favoritt til å vinne gullet. Så kommer Sverige, Finland, Canada og Tsjekkia etter der. Ser man på USA, så tror jeg ikke de har muligheter her. Ikke Slovakia heller.

- De som har overrasket mest her så langt er kanskje Tsjekkia, som gjorde en veldig bra kamp her mot Canada, sier Forsberg til Nettavisen.

Russerne tapte meget overraskende for Slovakia i sin første OL-kamp, men har tatt seg kraftig sammen etter det.

Store triumfer over Slovenia og USA tok dem likevel til topps i gruppe B, mens Slovakia endte sist og er en potensiell motstander for Norge i åttedelsfinalene.

Da må imdlertid Tyskland slås. Og forrige gang Norge vant en kamp i OL var på Lillehammer for 24 år siden. Det skjedde mot Østerrike i en plasseringskamp det det sto om å unngå sisteplassen i turneringen.

PS: Norge møter Tyskland til sin siste kamp i OLs gruppe C natt til søndag. Kampen vises på Eurosport Norge fra klokka 04.05. Gigantoppgjøret om gruppeseieren, Sverige-Finland, vises på Eurosport 1 søndag klokka 13.10.

