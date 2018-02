Går ut mot kombinertavviklingen i OL

Tidligere hoppsjef Jan Erik Aalbu synes synd på de norske utøverne.

I Pyeongchang herjer vinden. Nødsignaler sendes ut, alpinistenes og skiskytternes renn utsettes og snowboarderne fortviler. Flere personer er også sendt til sykehus etter stormen som har herjet OL-byen.

Sist ut i køen er kombinertløperne, som onsdag måtte gjennomføre sitt renn i svært varierende forhold i hoppbakken. Frustrasjonen var stor i den norske leiren da både Jan Schmid og Jørgen Graabak fikk dårlige vindforhold og ødelagte medaljesjanser. Også tyskernes Fabian Riessle ble rammet av vinden.

Tidligere sportssjef for hopp, Jan Erik Aalbu, reagerer kraftig på at rennet blir gjennomført slik det blir.

- Som Arne Scheie har sagt flere ganger: Vi driver med utendørsidrett, men når man ser Riessle og et par av våre, så blir jeg irritert. Det er jævlig kjedelig i et OL at det blir slik, sier Aalbu til Nettavisen.

Irritert Graabak

Graabak landet på 88 meter, og hadde en umulig oppgave før langrennet onsdag. Med to og et halvt minutt opp til lederen, raste Graabak mot arrangøren etter hopprennet.

IRRITERT: Jan Erik Aalbu reagerer på kombinertrennet i OL.

- Det er synd i et OL at det virker som at alle grener blir påvirket av været, og det er ikke noen overraskelse. Vi visste det da vi kom hit, og var forberedte på det, men det er synd når du ser at snowboarderne får for lite fart i motvinden, utfor og slalåm blir utsatt, i langrenn er det mye vind, i hoppbakken er det mye vind. I Pyeongchang kan du ha OL i bob og isdans, sier Graabak til adressa.no.

Aalbu mener 26-åringen har all grunn til å være skuffet.

- Jeg forstår frustrasjonen hans. Det er vondt å se på. Dette er noe av det største du får være med på. Det er noe du trener for i fire år. Da blir det jævlig kjipt. Han er regjerende OL-mester, men når han ikke er med i hopprennet her, så er han ferdig. Bommer du i rennet, så er det natta. I hopp kan du redde deg inn med heldige forhold i andre omgang, men her har du bare en sjanse.

- Hadde blitt ramaskrik

Den tidligere hoppsjefen har lang erfaring fra krevende forhold i hoppbakken. Han mener arrangøren i Pyeongchang gjorde en dårlig jobb i gjennomføringen av onsdagens renn.

- Jeg tror arrangøren håper på å få gjennomført et greit renn. Så er noen uheldige. I dag ble det Riessle og våre gutter. Hadde tyskerne også fått Eric Frenzels hopp ødelagt, kan jeg love det at det hadde smelt fra den fronten også. Det hadde bltt ramaskrik. Men nå er han i toppen, og da holder de kjeft. I historiebøkene er det ingen som husker at det var ujevn vind, men for utøverne er det bare kjedelig å få ødelagt slik.

Nettavisen har vært i kontakt med OLs pressetjeneste, som ikke ønsker å uttale seg om saken, men heller henvender til en tidligere pressemelding angående temaet, hvor de presiserer at alle avgjørelser blir tatt for å ivareta utøvernes sikkerhet.

Hevder utøverne har kontroll

VINTERIDRETTSSJEF: Helge Bartnes tror utøverne takler vinden bra.

Helge Bartnes, vinteridrettssjef ved Olympiatoppen, synes det har vært krevende med forholdene under OL, men sier til Nettavisen at han har forståelse for hvordan arrangøren velger å løse dette.

- Det er krevende med vindforholdene. Vi var forberedt på at det skulle blåse, det var det ingen tvil om. Men det er veldig skiftende og det gjør at forholdene til skiskyting, alpint og hopp blir vanskelige. Men vi driver med idrett utendørs, så vi kan ikke syte over det. Vi styrer ikke været, så vi må gjøre det vi kan. Arrangøren har et stramt program de skal igjennom og vi har forståelse for at de er litt harde på gjennomføring, forklarer Bartnes til Nettavisen.

Vintersjefen forklarer at løperne har lang erfaring, og at de klarer å beholde roen i situasjoner hvor andre kanskje kunne blitt stresset. Ifølge Bartnes takler utøverne det som skjer på en eksemplarisk måte.

- Jevnt over så er utøverne veldig vant til utsettelse. Både i hoppbakken og i alpint er de vant til det, så det tror jeg går fint. Det er mer det at de blir lei seg og skuffet når de blir sendt ut på dårlige forhold. Det skjønner jeg når det er fire år mellom hvert OL.

SKUFFET: Silje Norendal var skuffet og irritert etter slopestylen.

Snowboarderne reagerer

Tidligere i OL har snowboarder Silje Norendal reagert kraftig på OL-forholdene. Hun forteller om stor fortvilelse i forbindelse med sitt renn tidligere i OL.

- Jeg var livredd, og i slik vind popper bilder av kneskader opp i hodet mitt. Det er bare slik jeg er. Når man blir eldre, tenker man mer konsekvens enn som yngre, sa Norendal til NTB den gang.

Hun fikk støtte av Helene Olafsen, som dekker snowboarden for Discovery.

- Jeg stod med en klump i magen under hele konkurransen. Jeg synes det var forferdelig og ble redd på vegne av kjørerne. Jeg kan bare forestille meg hvordan de hadde det, uttalte Olafsen til Nettavisen etter kvinnenes slopestyle-øvelse.

Det er meldt bedre vær de neste dagene i Pyeongchang, og det vil derfor trolig bli mulig å gjennomføre de utsatte rennene som planlagt.

