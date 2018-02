Haga fikk telefon fra sjokkert samboer etter gullet

- Han lurte på hva jeg holdt på med i dag, forteller Ragnhild Haga etter gulløpet.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Ragnhild Haga gikk inn til et overraskende gull på torsdagens 10-kilometer, foran forhåndsfavoritt Charlotte Kalla.

27-åringen fra Nannestad innrømmer at veien har vært lang fram mot suksess i OL og at få rundt henne faktisk trodde at hun kunne vinne gull.

- Jeg tror ingen trodde at jeg skulle vinne, egentlig. Kanskje Magne, lillebroren min. Han går og på ski og er en veldig offensiv type. Han har ikke sagt det, men han var kanskje den nærmeste til å tenke det, sier Haga.

«Hva drev du med i dag?»

Etter målgang snakket hun med samboeren, Øyvind Gløersen, på telefonen - han var smått sjokkert over kjærestens prestasjon

- Han spurte «hva drev du med i dag?». Han var litt i sjokk. Han bare «20 sekunder foran ... hva er det du holder på med?» Jeg ringte også moren min, og hun satt og gråt. Det er koselig å få snakket litt med de som har hjulpet meg veldig mye på veien, sier Haga.

- Jeg var i sjokk selv og tror jeg må la dette synke inn, erkjenner hun.

SAMBOEREN: Øyvind Gløersen.

Hun innrømmer at det ikke bare har vært enkelt å spille andrefiolin bak de andre stjernene på langrennslandslaget.

- Det er veldig inspirerende å se lagvenninnene gjøre det bra, men og litt irriterende at man ikke får det ut sjøl. Jeg føler jeg har bygget litt stein på stein på en grunnmur over mange år. Jeg vet at det er utholdenhetsidrett. Det er ikke alle som blir gode når de blir 20. At jeg får så mye igjen for den jobben jeg har lagt ned, er litt uvirkelig.

- Oppturer og nedturer

For veien fram til OL-gullet har vært lang og krunglete.

- Det har vært mange opp- og nedturer på veien. Jeg var ganske god som liten og som junior, så har det vært litt skader, sjukdom, andre som rett og slett har hatt et en bedre utvikling enn meg i noen år. Men jeg har alltid hatt det veldig gøy med å satse på ski og trivdes i miljøet og likt å utfordre meg selv på dette.

At OL-gullet kan bety en stor økonomisk gevinst, blant annet i form av flere sponsorkroner, bryr hun seg ikke nevneverdig om.

- Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker at jeg viser meg selv hva jeg kan og at det er det definitvt viktigste for meg.

GULL: Ragnhild Haga tok gull på torsdagens 10-kilometer, friteknikk.

Svarstad: - Sjelden man ser lignende

Trener for det norske kvinnelandslaget, Sjur Ole Svarstad, vil ikke si at han er direkte overrasket over Haga-gullet, men innrømmer at det var over forventning.

- Det er over forventning at hun slår Charlotte Kalla i god form med 20 sekunder. Det er jeg overrasket over, men at hun er i toppform den dagen her, er jeg ikke overrasket over. Hvis det var én dag hun skulle gå fort på ski i år, så har det vært denne. Hun har vist i world cup i år at hun er en rå outsider. Hun er en strukturert dame og har prøvd å legge til rette for at det skulle være i dag det skulle skje, sier Svarstad til Nettavisen.

Han er imidlertid tydelig stolt over det 27-åringen presterte i Pyeongchang-løypene torsdag.

- Jeg vet ikke hvor mye hun har slått alle med på den andre runden, men det er sjelden man ser lignende. Det er helt utrolig, men når man får ferten av noe, klarer man å ta ut det lille ekstra og.

