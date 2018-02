Hegle Svendsen blir norsk flaggbærer på åpningsseremonien i Pyeongchang

Emil Hegle Svendsen får æren av å bære det norske flagget under åpningsseremonien.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Emil Hegle Svendsen skal bære Norges flagg under OL-åpningsseremonien i Pyeongchang fredag.

Det bekrefter Olympiatoppen i en pressemelding tirsdag morgen.

Ærefullt oppdrag

Skiskytteren, som deltar i sitt fjerde OL, ser fram til å lede den norske troppen ut på arenaen.

- Dette er et ærefullt oppdrag som ikke så mange får oppleve i karrieren sin. Det blir helt sikkert en opplevelse for livet. Da jeg ble spurt, ble jeg først veldig overrasket, deretter ble jeg glad og stolt. Det var en gledelig overraskelse. Jeg hadde helt ærlig ikke tenkt i det hele tatt at jeg kunne være aktuell som flaggbærer, sier Hegle Svendsen.

- Ettersom vi har første konkurranse først på søndag, passet det fint å være med på åpningsseremonien denne gangen. De foregående OL har jo våre konkurranser begynt lørdag, sier skiskytteren.

Bjørgen takket nei

Marit Bjørgen, den norske troppens mestvinnende olympier, ble først spurt om å bære flagget. Da hun går skiathlon allerede lørdag, takket hun nei til oppdraget.

- Marit er den største, og det er en selvfølge at hun var førstevalget. Det har jo vært slik gjennom mange OL. På grunn av konkurranseprogrammet, har jo heller ikke Ole Einar hatt anledning til å bære flagget på åpningsseremonien. Jeg er stolt over at jeg ble spurt etter Marit, sier Hegle Svendsen.

Aksel Lund Svindal var norsk flaggbærer under OL i Sotsji for fire år siden.

