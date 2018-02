Her forsnakker Bjørgen seg på direkten

Marit Bjørgen avslørte hvilken OL-distanse som blir hennes neste.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Hvilke norske jenter som går tirsdagens sprint i Pyeongchang blir offentliggjort på en pressekonferanse i OL-byen søndag.

Allerede etter å ha gått inn til sølv bak Charlotte Kalle på lørdagens 15-kilometer skiathlon, avslørte imidlertid Marit Bjørgen en del av uttaket - først ved en liten forsnakkelse.

- Tirsdag er det en 10-kilometer jeg gleder meg veldig til, sa Bjørgen til Eurosport.

- Nå snakka du deg ut av sprinten? svarte Eurosport-reporter Jonas Bergh Johnsen.

- Ja, jeg gjorde kanskje det, lo Bjørgen.

Dropper sprinten



På pressekonferansen etter stevnet bekreftet lørdagens sølvmedaljør at hun ikke kommer til å gå tirsdagens sprint.

- Det er lenge siden jeg bestemte meg for det. Det ble bare et valg jeg måtte ta til slutt. Jeg spurte litt rundt og hørte på magefølelsen til trenerne, sa Bjørgen.

Bjørgen innrømmer at hun har vært spent før starten på årets OL i Pyeongchang.

- Jeg er veldig glad for å være med og kjempe om medalje og ser at jeg kan være der. Det har gått mye opp og ned i år. Jeg har vært veldig spent, sier Bjørgen.

Klarte ikke følge Kalla

37-åringen synes det var godt å få bekreftelsen på at hun fremdeles henger med i toppen.

- Jeg må være på mitt aller beste hvis jeg skal være med helt øverst der. Jeg har vært spent, men har visst innimellom at jeg fortsatt kan være der.

SEIERKLEM: Charlotte Kalla og Marit Bjørgen omfavner hverandre i målområdet etter lørdagens 15-kilometer i Pyeongchang.

Om øyeblikket da Charlotte Kalla satt på turboen og stakk fra resten av feltet, sa Bjørgen følgende:

- Jeg vet ikke om jeg hadde klart det uansett, men hvis jeg hadde vært helt oppi ryggen hennes, hadde ting kanskje sett annerledes ut. Det var mye motvind noen plasser. Hadde jeg vært i ryggen hennes da, hadde det kostet mindre, sier Bjørgen.

Følte meg som en dieselmotor

Langrennsdronningen innrømmer at hun følte seg tung i starten av lørdagens skiathlon.

- Jeg følte meg ikke rå i starten i dag og håper på et hakk opp. Jeg synes det gikk rolig på den første runden, klassisk. Jeg er glad for det, for jeg følte jo at jeg var en dieselmotor i starten og fryktet det verste, men så ble det bedre og bedre, sier Bjørgen.

Torsdagens 10-kilometer blir nå Marit Bjørgens neste oppgave, mens sprinterne skal i aksjon allerede tirsdag.

