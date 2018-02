Her serveres hundekjøtt i OL-byen: - Glad vi har med egen kokk

Marit Bjørgen har ingen planer om å smake på hundekjøtt mens hun er i Sør-Korea.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Salget av hundekjøtt er en stor industri i OL-vertslandet.

Hvert år avles det 2,5 millioner hunder som videre selges som menneskeføde.

Myndighetene har imidlertid jobbet hardt inn mot OL for å få lokale restauranter til å slutte med hundekjøttsalg mens lekene pågår.

OL-arrangøren ønsker naturligvis å gi et godt inntrykk overfor de besøkende tilskuerne under OL, og da er det fullstendig klar over at salg av hundekjøtt ikke er like akseptert i andre deler av verden.

Da nyhetsbyrået AP var på besøk i OL-byen i desember, var det imidlertid ikke alle de lokale restauranteierne som var like begeistret over oppfordringen.

INGEN HUND: På det lokale markedet i Gangneung var det ikke mulig å få kjøpt hundekjøtt få dager før OL.

Park Young-ae, eier av en lokal restaurant i Pyeongchang, var skeptisk til å ta hundekjøtt av menyen.

- Jeg har solgt hundekjøtt i flere tiår. Det er vanskelig for meg å endre på menyen bare fordi det er OL, sier Park til AP.

Flere har stoppet

Med kun et par dager igjen til OL-starten, kan det imidlertid virke som mange har lyttet til myndighetenes oppfordring.

Nettavisen har de siste dagene vært innom et større antall restauranter og slaktere i både Pyeongchang og i kystbyen Gangneung, men ingen selger hund.

Svaret vi har fått når vi har spurt etter hundekjøtt har vært på dårlig engelsk, men umulig å misforstå.

«No, no – olympics!»

Bjørgen vil ikke smake

Den svenske langrennsstjernen Charlotte Kalla uttalte seg svært kritisk til hundekjøttindustrien til Expressen.

- Det er grusomt, sa Kalla da hun nylig fikk spørsmål om salget av hundekjøtt.

De norske landslagsløperne er derimot mindre engasjerte i temaet da Nettavisen spør om hva de tenker om salget av hundekjøtt på torsdagens pressekonferanse i OL-byen.

Bjørgen gjør det imidlertid klart at hun ikke har noen planer om å smake hund.

- Jeg er veldig glad for at vi har med norske kokker. Jeg tror ikke vi får noe hundekjøtt på bordet, sier Bjørgen til Nettavisen.

NEI TAKK: Marit Bjørgen sier nei takk til hundekjøtt.

Samtidig legger hun til at hun ikke var klar over at koreanerne spiste hund.

- Jeg har ikke tenkt noe rundt det og jeg visste faktisk ikke om det før jeg så et medieoppslag med Charlotte, forteller Bjørgen.

Skaper reaksjoner

Dyrevernere rundt om i verden har for lengst reagert på den koreanske mattradisjonen, og i januar krevde forkjempere for dyrs rettigheter i Korea at det må bli forbudt å både spise og selge hundekjøtt, skriver Times.

HUND PÅ MENYEN: Slik så menyen ut på en lokal restaurant i OL-byen Pyeongchang i desember.

Foreløpig har myndighetene kun kommet med en oppfordring til landets innbyggere.

Mye tyder imidlertid på at det koreanske folket er i ferd med å endre oppfatning om hund som mat.

Ifølge AFP, er det å spise hundekjøtt blitt mer tabu blant yngre sørkoreanere. På landsbasis er det også en større andel av befolkningen som ikke spiser hund.

70 prosent av landets innbyggere spiser ikke hundekjøtt, ifølge en spørreundersøkelse fra 2017.

Den samme spørreundersøkelsen viser imidlertid at kun 40 prosent mener salg av hundekjøtt bør forbys.

