Iversen nekter å tro på Bolsjunov

Emil Iversen nekter å tro på at Aleksandr Bolsjunov var innlagt på sykehus i forkant av OL - russeren slår tilbake mot nordmannen.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Ingen mannlige langrennsutøvere reiser hjem fra Pyeongchang med flere medaljer en russiske Aleskandr Bolsjunov.

Lørdag sikret han seg sin fjerde medalje da han tok sølv på femmila bak finske Iivo Niskanen.

Det til tross for at han selv hevder at han og lagkamerat Denis Spitsov hadde alt annet enn en optimal oppladning til lekene i Sør-Korea.

- For tre uker siden var vi begge på sykehuset, hvor vi fikk behandling. Jeg hadde over 40 i feber, og jeg var på sykehuset i en uke. For to uker siden begynte jeg mine forberedelser til OL. Det var ikke lett, men jeg er veldig glad for at jeg har kommet i form og at jeg kan konkurrere på samme nivå som mine konkurrenter, sa Bolsjunov etter forrige helgs stafett.

Bolsjunov slår tilbake

Den påstanden har imidlertid Emil Iversen, som ble nummer ti på OL-femmila, liten tiltro til.

- Det tror jeg ikke en dritt på. Hvis han hadde hatt 40 feber og ligget på sjukehus, hadde han ikke vært i den formen her. Jeg tipper han har vært hjemme og trent som bare juling, jeg, sier Iversen til Nettavisen.

Bolsjunov står imidlertid på sitt, og da Nettavisen videreformidler Emil Iversens utsagn gjennom en tolk, svarer 21-åringen følgende:

- For å være ærlig er jeg forbløffet over at en person som ikke kjenner en annen atlet kan si noe slikt. Det er ikke riktig. Jeg mener at ingen bør si noe slikt. Hvis du har sett det og hvis du er sikker på det, kan du si det, men hvis du ikke vet noe om situasjonen, bør du ikke si noe. Hadde jeg vært i hans sko, ville jeg ikke sagt noe slikt, sier Bolsjunov til Nettavisen.

FOR STERK: Martin Johnsrud Sundby kikker bort på Aleksandr Bolsjunov etter lørdagens femmil. I snøen sitter Emil Iversen.

Sundby: - Imponerende

Martin Johnsrud Sundby er imponert over at russeren klarte å finne OL-formen til tross for sykdommen.

- Det er imponerende å ligge med 40 i feber en uke og så komme og gjøre det han gjør i dag. Da har han fått et godt overskudd i løpet av den perioden som har slått ut i fantastisk OL-form. Han har vel tatt fire medaljer. Jøss, det er imponerende må jeg si, sier Sundby, etterfulgt av et lurt smil.

Niklas Dyrhaug er noe mer kortfattet og drar litt på smilebåndet når han blir bedt om å kommentere russerens påståtte sykdom.

- Det er utrolig imponerende, rett og slett, sier Dyrhaug til Nettavisen.

Bolsjunov: - Nordmennene ble slitne

Bolsjunov forteller på pressekonferansen at han skjønte at han måtte gå fra nordmennene i feltet dersom han skulle ha noen sjanse på gullet.

- Vi så at det norske laget kanskje begynte å bli litt slitne, og jeg tenkte at jeg måtte gå på og passere dem. Vi så også at Poltoranin begynte å bli sliten, så vi gikk for det, sier Bolsjunov.

Han mener imidlertid at han ikke hadde gode nok ski til å ta opp kampen for fullt med finske Iivo Niskanen.

- Det gikk ikke som jeg ville. Jeg kunne vunnet, men jeg visste fra første meter at skiene ikke samarbeidet slik jeg ville. Jeg innså at det kom til å bli et vanskeligere løp enn jeg ventet. Likevel er jeg fornøyd med resultatet jeg har oppnådd. Hadde det ikke vært for skiene, kunne jeg vunnet.

Russiske Andrej Larkov tok tredjeplassen på femmila, mens Martin Johnsrud Sundby ble beste nordmenn på femteplass etter å ha tapt spurten mot Alex Harvey.

