Japanske Kei Saito har testet positivt for doping.

Ifølge det japanske nyhetsbyrået Kyodo News, er Kei Saito tatt for doping. Saito, som går kortbaneløp på skøyter er dermed den første OL-utøveren tatt for doping under OL i Pyeongchang.

TV 2 meldte først om saken i Norge.

Det skal holdes pressekonferanse tirsdag morgen.

Saito har foreløpig ikke konkurrert i OL. Han er tatt for bruk av et forbudt stoff. Japaneren er ranket som nummer 60 i årets sammenlagt verdenscup, og har en sjetteplass som beste plassering denne sesongen. Han var reserve til stafett-laget på 5000-meter som skal gå onsdag.

