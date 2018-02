Kalla parkerte Bjørgen og tok OLs første gullmedalje

Svensk jubel på OLs åpningsdag.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen): Lørdag morgen norsk tid var det klart for OLs første medaljeøvelse med 12,5 kilometer skiathlon for kvinner, og det var en svensk jente som skulle ta lekenes første gullmedalje.

For på den siste runden i løypene i Pyeongchang rykket Charlotte Kalla ifra resten av feltet, og skaffet seg et solid forsprang ned til Marit Bjørgen og de andre konkurrentene, som ikke kunne gjøre annet enn å se at den svenske 30-åringen fikk gå inn på stadion i ensom majestet.

Det betyr at Kalla tok sitt andre individuelle OL-gull, og det første på åtte år - den forrige gullmedaljen kom på 10 kilometer fristil i Vancouver i 2010.

I tillegg tok hun gullet på stafetten med Sverige i Sotsji i 2014.

Marit Bjørgen tok sølvet, foran Krista Pärmäkoski fra Finland.

- Skuffende laginnsats

- Jeg tror Marit er fornøyd med løpet. Jeg synes hun går godt teknisk på ski, både klassisk og skøyting, og gjennomfører et godt løp. Jeg tror faktisk hun er fornøyd med sølvmedaljen i dag, sier TV Norges langrennsekspert Vibeke Skofterud etter løpet.

Men med Heidi Weng som nest beste norske kvinne på niendeplass, og Ingvild Flugstad Østberg helt nede på ellevteplass, var det en skuffende laginnsats fra de norske jentene.

- Det må være lov å si det i dag. Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng går kanskje to av de dårligste rennene de har gjort i hele sesongen. Det kommer i et OL, der de egentlig skulle ha toppet formen, sier Skofterud.

- Jeg tror de blir tatt litt på senga her med løypene, at de ikke har kjørt mange nok hardøkter i løypene.

Ragnhild Haga ble nummer 15.

- Det blir en knallhard evaluering etter det løpet her, sier Skofterud når hun oppsummerer laginnsatsen.

Fantastisk gli: - Oppsiktsvekkende

Etter den første av to klassiskrunder var det en tetgruppe på omtrent 25 utøvere som hadde samlet seg i front. Aller lengst fremme lå tyske Victoria Karl, mens Kalla - den største forhåndsfavoritten - fulgte etter i ryggen på den tyske jenta.

Og på den andre runden viste Marit Bjørgen at det i hvert fall ikke var noe i veien med skiene i klassiskdelen.

For i de lange glipartiene fikk den norske skidronningen mange meters forsprang på rivalene, noe som virkelig vekket TV Norge-kommentatorene som fulgte løpet.

DE TO BESTE: Marit Bjørgen gratulerer Charlotte Kalla med hennes gullmedalje, mens den norske 37-åringen må nøye seg med sølv.

- Marit har så god gli at hun glir ifra i front, her. Det er fantastisk å se, utbrøt langrennsekspert Åge Skinstad.

Hovedkommentator Jan Christian Bjørn var ikke mindre oppspilt.

- Det er nesten litt oppsiktsvekkende, sa han.

- Hun får mange meter, det er noe av det verste jeg har sett. Fortsetter de skiene å spille såpass bra på lag også på fristildelen, kan dette her bli veldig hyggelig! la kommentatoren til.

Kjørte i motbakken

Men tetgruppa, anført av Charlotte Kalla, tok igjen Bjørgen, og ved skibyttet halvveis i løpet var det Heidi Weng som ledet an i en helnorsk fronttrio, foran Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen.

På den den første av to runder med fri teknikk gikk feltet samlet, og både Charlotte Kalla og Marit Bjørgen så pigge ut i OL-løypene.

Inn mot den siste runden måtte imidlertid Ingvild Flugstad Østberg slippe taket i tetfeltet, og passerte 7,3 sekunder bak Bjørgen i front. Dermed så det ut til å være to norske jenter som kjempet om gullet, Bjørgen og Weng.

Og i den første motbakken på den siste runden kom det mange hadde forventet: Charlotte Kalla satte inn et ekstra gir, og forsøkte å få et forsprang på resten av tetgruppa. Det lyktes hun med, den svenske jenta fikk mange meter på resten, mens Marit Bjørgen gjorde et desperat forsøk på å hente igjen forhåndsfavoritten.

Det klarte hun ikke. Med 2,5 kilometer igjen av rennet hadde Kalla fem sekunder ned til resten av konkurrentene.

Sølv til Bjørgen

Sekundene bare økte, og etter hvert ble det klart at den svenske jenta ville ta gullet. I stedet dreide spenningen seg om hvem som fikk med seg de to andre medaljene.

Der var det Marit Bjørgen som var best, og tok dermed sølvet foran finske Pärmäkoski.

