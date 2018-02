Klæbo går siste etappe på Teamsprinten

Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo utgjør Norges lag i Teamsprinten.

Marit Bjørgen og Maiken Caspersen Falla utgjør kvinnelaget på onsdagens teamsprint. Bjørgen kommer til å gå første etappe, mens Falla kommer til å gå den siste etappen.

For herrene skal Martin Johnsrud Sundby gå første etappe og Johannes Høsflot Klæbo kommer til å gå siste etappe for de norske herrene.

Aldri gått Teamsprint i mesterskap

Sundby har ikke gått en teamsprint i mesterskapssammenheng før, men nå har han blitt gitt en gyllen mulighet til å ta et nytt edelt metall på en OL-distanse. Det var lenge usikkert hvem som skulle bli Klæbos makker på Teamsprinten.

Det var lenge spekulert i om Finn Hågen Krogh skulle gå første etappe på Teamsprinten, men Kroghs dårlige form denne sesongen har svekket hans posisjon.

Simen Hegstad Krüger har også prestert fantastisk dette OL-et og har tatt to OL-gull og et sølv. Mange eksperter har ment at han kastet seg med i kampen om en Teamsprint-billett, etter å ha vist fremragende form i mesterskapet. Slik ble det ikke for Krüger.

En annen kandidat til teamsprinten har vært Emil Iversen, som virkelig har imponert i akkurat sprint i forkant av OL. Iversen har ikke gått noen distanser i Pyeongchang og teamsprinten var muligens hans siste sjanse for å delta i OL i 2018.

Tøff svensk motstand

Falla er den eneste av de norske utøverne som ikke har tatt OL-gull i Pyeongchang. Nå blir hun gitt muligheten til å revansjere sølvet fra sprinten tidligere i lekene. Da ble svenske Stina Nilsson for sterk og hun stiller med en sterk lagvenninne på Teamsprinten.

Charlotte Kalla kommer til å gå første etappe for svenskene, mens Nilsson skal igjen kjempe på oppløpet om medalje på på siste etappe. Nilsson slo Falla på oppløpet i OL-sprinten, men måtte gi tapt for Marit Bjørgen de siste hundre meterne på OL-stafetten.

Det svenske herrelandslaget sender ut kjenningene Marcus Hellner og Calle Halfvarsson til Teamsprinten.

Eneste med individuelt OL-gull

Av de norske deltakerne har Johannes Høsflot Klæbo foreløpig flest OL-gull. Den eksplosive sprinteren har sikret seg to av de gjeveste medaljene, en i sprint og en på stafetten, hvor Klæbo gikk ankeretappen. Han knuste russiske Denis Spitsov på siste etappe. Klæbo er den eneste av de norske utøverne som har tatt et individuelt OL-gull i Pyeongchang.

Bjørgen har tatt flest medaljer i OL (tre), enn så lenge. Hun har et gull fra kvinnestafetten, et sølv fra 15 kilometer skiathlon og en bronsemedalje fra 10 kilometer individuell start. Sundby har to OL-medaljer - ett gull fra stafetten og et sølv fra 30 kilometer skiathlon. Falla har et sølv fra OL-sprinten.

Marit Bjørgen har forøvrig muligheten til å bli tidenes vinter olympier gjennom tidene, hvis hun tar OL-gull på Teamsprinten. Tilsammen har 37-åringen 13 OL-medaljer. Det er like mange som Ole Einar Bjørndalen, men Bjørndalen har et gull mer Bjørgen i OL-sammenheng.

Så lenge Bjørgen tar en medalje i morgen blir hun OL-deltakeren som har tatt flest medaljer i de olympiske vinterlekene. Tidenes mestvinnende olympier er svømmeren, Michael Phelps, som har vunnet utrolige 23 gullmedaljer i OL, og tre sølv, pluss to bronser.

SØLV: Stina Nilsson slo Maiken Caspersen Falla på OL-sprinten. Nå får Faalla muligheten til å revansjere seg. Russiske Yulia Belorukova tok bronse på sprinten og kommer sannsynligvis til å gå for OAR (Olympic Athleetes og Russia) på onsdagens teamsprint.

Mistet medalje

Klæbo fikk gå Teamsprinten i VM i Lahti i 2017, da med Emil Iversen som ankermann. Det så lenge ut til at Klæbo skulle avgjøre rennet med sine kjente «løping» opp langrennsløypa.

Iversen bega seg ut på siste runde av sprinten med en god luke til motstanderne, men ble tatt igjen i løpet av etappen og falt i siste sving før oppløpet og Norge tapte medaljen og ble nummer fire.

Nå er ting snudd på hodet, da Klæbo skal gå den siste etappen, med en ny lagkamerat.

Mest sett siste uken