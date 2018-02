Martin Johnsrud Sundby (33) og Johannes Høsflot Klæbo (21) sikret Norges tolvte OL-gull i Pyeongchang.

PYEONGCHANG/OSLO (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo sikret norsk gull på lagsprinten i OL. Sammen med Martin Johnsrud Sundby, leverte dermed nordmennene slik mange hadde forventet og trodd.

Avgjørelsen falt allerede på Klæbos nest siste etappe, da 21-åringen overraksende rykket fra konkurrentene.

- Smack, smack, så var de borte, kommenterte Jan Christian Bjørn da Klæbo rykket.

Sundby økte forspranget på sin siste etappe, og Klæbo kunne enkelt sikre norsk gull.

OAR (Olympic Athlete from Russia) tok sølv, etter at Aleksander Bolsjunov spurtet ned Richard Jouve fra Frankrike og Calla Halfvarsson fra Sverige. Frankrike tok bronsen, mens Sverige ble nummer fire.

Avgjorde i spurten

Flere nasjoner ønsket å vise seg fram i finalen. Det var likevel Norge, OAR og Sverige som kontrollerte rennet fra start av.

Også franskmennene, med Maurice Manificat og Richard Jouve ønsket å være med på kjøret, og disse fire nasjonene fikk en liten luke etter tre av seks etapper.

Klæbo overrasket konkurrentene på sin nest siste runde, og sendte Sundby ut i tet med to sekunders ledelse på 33-åringens siste etappe. Sundby økte til konkurrentene, og Klæbo kunne enkelt sikre norsk gull.

Full kontroll i semien



Norge gikk i semifinale nummer to, og hadde kontroll gjennom hele løpet. Det dannet seg etter hvert en trio i tet, med USA, Norge og Frankrike. Inne på oppløpet var Klæbo suveren og sikret norsk semifinaleseier. Frankrike tok andreplassen i heatet, og sikret den siste sikre plassen i finalen.

USA, Italia og Canada gikk videre på tid fra Norges semifinale.

Fra den første semifinalen gikk OAR og Sverige enkelt videre. De fikk med seg Tyskland, Finland og Tsjekkia videre på tid.

Diskusjoner rundt laguttak

Det har vært store diskusjoner i Norge rundt laguttaket før lagsprinten. mancge stusset over at Simen Hegstad Krüger ble sendt hjem, og mente at den doble OL-mesteren burde hatt førsteetappen i stedet for Johnsrud Sundby.

Klæbo har vært udiskutabel som ankermann på det norske laget. Han har gull fra både sprinten og stafetten fra tidligere i OL.

