Krüger åpner for å bli igjen til lagsprinten

Simen Hegstad Krüger skal etter planen reise hjem til Norge mandag, men onsdag er det lagsprint på OL-programmet.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Johannes Høsflot Klæbo (21) skal definitivt gå lagsprinten for Norge, men det er foreløpig usikkert hvem som blir 21-åringens makker i den kommende konkurransen.

Den norske OL-helten Hegstad Krüger seiler nå i utgangspunktet opp som en meget aktuell kandidat etter at han reddet Norge på stafetten søndag med en strålende tredjeetappe.

Nordmannen er i superform, men skal sammen med landslagsledelsen allerede før stafetten ha bestemt seg for at han skal reise hjem mandag.

Nå mener flere eksperter og langrennsinteresserte TV-seere hjemme i Norge at Hegstad Krüger bør booke om billetten. En av dem er tidligere langrennssjef og ekspert for Discovery Åge Skinstad.

- Den flybilletten hjem kan du endre på, for Johannes trenger noen å gå med senere i mesterskapet, uttalte Skinstad på Eurosport fredag.

Stiller hvis han får beskjed om å gå



Hegstad Krüger liker at folk vil se mer av ham i OL. Han åpner for å bli igjen hvis landslagsledelsen ønsker det, men er i utgangspunktet innstilt på å reise hjem til Norge mandag formiddag.

- Det er hyggelig å høre det, men jeg må innrømme at jeg tror det er flere som kan gå en førsteetappe. Både Emil, Finn og Martin for å nevne tre. Jeg tror jeg kunne gjort en god etappe jeg også, men sannsynligvis så kommer jeg ikke til å gå, sier Krüger til Nettavisen.

- Hva er det som skremmer deg ?

- Det her er en helhetlig vurdering. Får jeg beskjed om at jeg skal gå den, så selvfølgelig skal jeg gå, men fokuset har vært på de dagene som har vært. Da er det lett å få en liten utladning. Da er jeg usikker på om jeg kan klare å være like bra på onsdag. Det er egentlig det som ligger bak vurderingen, forklarer Krüger.

Han er strålende fornøyd med å sitte igjen med to gull og ett sølv på de tre øvelsene han har stilt opp i under lekene i Pyeongchang.

- Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg har klart å få full klaff på de tre rennene jeg skulle gå. Da er det egentlig bare en kjempegod følelse å kunne dra hjem etter å ha lykkes så godt, forteller Krüger.

Hemmelighetsfull Hetland

Landslagstrener Tor-Arne Hetland går langt i antyde at Krüger kommer til å reise hjem, men innrømmer at landslagsledelsen kommer til å ha en intern diskusjon før de tar en endelig avgjørelse.

- Når det gjelder teamsprinten, så skal vi la det som har skjedd i dag synke inn. Vi skal på premieseremoni, og så skal vi i morgen ta ut laget til teamsprinten. Vi skal finne ut hva som skjer. Men det er en mulighet. Hvis vi behøver en ekstra billett, så fikser Bjørnar Sandvik og reisebyrået det ganske greit, sier Hetland til Nettavisen.

HEMMELIGHETSFULL: Tor Arne Hetland ville si lite om hvem han synes bør gå lagsprinten for Norge sammen med Johannes Høsflot Klæbo.

Han legger til at det først og fremst er sprinttrener Arild Monsen som har hovedansvaret for det kommende uttaket.

- Hva er din beskjed til Arild Monsen?

- Det blir på kammerset, sier Hetland.

Landslagstreneren er tydelig på at han tror Krüger kunne gjort en solid jobb i en lagsprint, men forteller også at han tror at erfaring vil være viktig i en slik øvelse i OL.

- Vi skal ha litt erfaring på den etappen som eventuelt Simen kunne ha vært satt til. Vi tenker på det. Vi har også Emil Iversen, Finn Hågen Krogh og Martin som kan være aktuelle, sier Hetland.

Sundby: - Mange som har lyst til gå

Som Hetland nevner, er altså Martin Johnsrud Sundby en av favorittene til å få sjansen på det norske laget i lagsprint. Han har selv et sterkt ønske om å få gå.

- Vi er mange som har lyst til å gå den teamsprinten, tror jeg. Finn har lyst til å gå, det kan godt tenkes at Simen har lyst til å gå, Emil Iversen har lyst til å gå. Vi har flere gode kort på den distansen. Det som er sikkert er at Johannes går, så får man spørre trenerne hvem som skal gå den andre etappen. Det eneste jeg har sagt er at jeg kunne tenke meg å gå, men vi har mange gode kort å spille på sier Johnsrud Sundby til Nettavisen.



- Simen har billett hjem i morgen. Bør den billetten bookes om?



- Ja, heldigivs kan flybilletter bookes om, og det er et spørsmål trenerne får ta stilling til. Simen har vært i fantastisk form hele mesterskapet. Han leverer på løpende bånd, så at han kan gå to gode distanser til er det ingen tvil om, forteller Johnsrud Sundby.

Klæbo: - Glad det ikke er jeg som skal ta ut laget



Johannes Høsflot Klæbo er altså den eneste som foreløpig er klar til å gå lagsprint. Han ser frem til konkurransen.

- Team sprint gleder jeg meg til, jeg tror det blir en fryktelig tøff teamsprint, og det er en steinhard løype. Syra kommer til å poppe opp i beina ganske tidlig der. Det blir spennende å se hvem vi skal ha med. Det er noen som skiller seg ut og som mest sannsynlig kommer til å gå. Det får vi se på når laget tas ut. Det er min jobb å bare lade kanonen før det som skal skje der, sier Klæbo.



Gullvinneren fra OL-sprinten mener også at Hegstad Krüger bør vurderes, selv om han i utgangspunktet reiser hjem mandag.



- Ja, sånn Simen har gått de siste dagene, har vært helt vilt. Han viser i dag og at han er i kjempeform. Han er helt rå om dagen, og det er kult å se. Teamsprint er noe annet enn 10-kilometer, og vi må en vurdering på det og. Jeg vet ikke hvem som skal gå, og jeg er glad jeg ikke skal ta ut det laget. Jeg skal i alle fall lade kanonen for deg jeg kan.

Det norske laget blir presentert på en pressekonferanse natt til mandag norsk tid.

