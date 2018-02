Løfshus til angrep på FIS: - Det er en skam!

Landslagssjef Vidar Løfshus går til angrep på Det internasjonale skiforbundet (FIS) etter OL i Pyeongchang.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Den norske landslagssjefen gleder seg over den norske suksessen i OL, men mener at den kunne vært enda større.

For etter at Marit Bjørgen gikk inn til gull på 30-kilometeren søndag, forteller Løfshus at Norge burde hatt med enda en løper som han mener hadde hevdet seg i toppen.

- En skam!



Landslagssjefen er klar på at utestengte Therese Johaug burde ha fått stille på startstreken i OL, og sender en klar beskjed til FIS-president Gian-Franco Kasper.

- Det er en skam at FIS har utestengt henne herfra. Jeg håper at de ser at selv om de prøvde å ta fra oss den så var vi best uansett. Det håper jeg Kasper merker seg, sier Løfshus.

Den norske landslagssjefen forteller videre at Norges støtteapparat skal gjøre alt for at Johaug skal kunne slå kraftig tilbake neste sesong.

- Vi skal gjøre alt for at hun skal få de medaljene hun har fortjent. De burde hun ha vært med og fått her, men det var noen som hindret det. Det skal de få smake neste år, sier Løfshus til Nettavisen.

Johaug ble først dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund, men dommen ble senere anket til Idrettens Voldgiftsrett (CAS) av FIS.

I CAS mente FIS at Johaug fortjente en utestengelse på mellom 16 og 20 måneder, noe som ville innebære at hun gikk glipp av OL.

Johaug ble til slutt utestengt i 18 måneder av CAS, og kunne derfor ikke stille til start i Pyeongchang.

- Ute etter å ta oss

Selv uten Johaug på startstreken har norske langrennsløpere totalt stukket av med 14 medaljer under OL i Pyeongchang.

Det gleder Løfshus som har jobbet med satsingen opp mot lekene i Sør-Korea to år.

- Det begynte på et hotell nede i byen her i september 2016. Da var vi sammen med de andre vinteridrettene, la en plan og begynte en målprosess inn OL. Siden har det gått slag i slag. Det meste av planen har fungert fra A til Å. Vi har nådd målene våres og vi har hatt et fantastisk støtteapparat gjennom både Olympiatoppen og vårt eget, sier Løfshus.

- Det kunne sikkert vært enda mer stang inn, men jeg tror vi skal være fornøyd med de vi har fått innenfor stengene. Vi er kjempefornøyde, forteller landslagssjefen.

Det norske langrennslandslaget har de siste årene fått kritikk for blant annet bruk av astmamedisin, men Løfshus mener suksessen i OL viser at de har gjort mye riktig.

- Vi føler at vi har stått litt imot. Det har vært et vanvittig trykk de to siste årene. Det er mange som har vært litt ute etter å ta oss, men når vi tar beslutninger så tar vi beslutninger på et godt grunnlag. Det tror jeg det kan oppsummeres her, at vi har gjort mange riktige valg de to siste årene. Derfor er vi verdens beste langrennsnasjon og bidrar til at Norge er beste olympiske nasjon, forteller Løfshus.

IKKE TIL OL: Therese Johaugs dopingutestengelse sørger for at Therese Johaug ikke er i OL.

Johaug hyller Bjørgen



30-kilometeren i OL var den siste øvelsen i Pyeongchang. Med 14 gull og totalt 39 medaljer, vant Norge medaljestatistikken for OL 2018.

Norge er med det også tidenes mestvinnende nasjon i et vinter-OL, både når det gjelder antall medaljer og gull.

Og det var nettopp Bjørgens gull på 30-kilometeren som sørget for det. Med 14 gull er nemlig Norge likt med Tyskland når det kommer til antall gullmedaljer, men forbi tyskerne som følge av langt flere medaljer totalt.

Bjørgen ble for øvrig historisk med søndagens seier og hennes 8. OL-gull i karrieren. Nå er hun sammen med Ole Einar Bjørndalen og Bjørn Dæhlie den utøveren som har tatt flest gull i vinter-OL.

Nå hylles hun blant annet av Therese Johaug som altså ikke stilte til start i Pyeongchang.

Nettavisen har tatt kontakt med FIS for å svare på Løfshus' uttalelser, men henvendelsen har så langt ikke blitt besvart.

