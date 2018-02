Lorentzen om dopingtatt russer: - Skulle gjerne hatt ham med for å slå ham

Håvard Lorentzen fikk junior-VM-gull i posten på grunn av dopingtatte Pavel Kulizjnikov.

PYEONGCHANG (Nettavisen): Verdensrekordholder på 500-meter Pavel Kulizjnikov er blant russerne som ser OL fra sofaen grunnet IOCs utestengelse av Russland.

Mandag fikk han se Håvard Lorentzen suse inn til ny olympisk rekord og gull på 500-meter i Pyeongchang.

Fikk gull i posten

For drøyt tre år siden fikk Lorentzen gullet fra junior-VM i Japan i 2012 tilsendt i posten etter at Kulizjnikov testet positivt for kroppsbyggerdopet metylheksanamin.

I 2016 testet russeren igjen positivt - den gangen for meldonium, samme stoff som den russiske curlingspilleren Aleskandr Krusjelnitskij skal ha testet positivt for i Pyeongchang.

I verdenscupen er Kulizjnikov med igjen for fullt, og Lorentzen har tidligere sagt klart ifra hva han mener om det.

Etter at mandagens historiske gull var i boks, kom han med en ny melding til den tidligere dopingtatte russeren.

- Det var ikke en veldig hyggelig følelse å få det gullet i posten. Jeg skulle gjerne hatt ham med i OL for å slå ham. Jeg tror han skulle fått store problemer med å slå meg i dag, sier Lorentzen.

Ba om livstidsutestengelse i 2014

Bergenseren har tidligere tatt til orde for at Kulizjnikov burde utestenges på livstid.

- Jeg ble jo frarøvet følelsen av å ha vunnet og gleden av å få stå øverst på pallen. Det var jo det som var det store målet for sesongen, sa Lorentzen til Aftenposten i 2014.

- Det er jo bevist at man har en langtidseffekt av å dope seg, så to års utestengelse fra sporten er for mildt. Spør du meg, burde han vært utestengt for livet, sa Lorentzen.

Tror på suksess på 1000-meter

Nå ser han imidlertid frem mot fredagens 1000-meter, og ser svært positivt på sjansene for å ta en ny medalje.

- Det blir spennende. Jeg gleder meg veldig til å gå 1000-meter og. Hvis jeg leverer som i dag skal det blir vanskelig å slå meg. Jeg har tenkt på forhånd at medaljesjansene nesten var bedre på 1000-meter, men at seierssjansen var best på 500. Nå ser jeg at det er fullt mulig å slå (Kjeld) Nuis hvis jeg går sånn som dette.

Mandagens OL-gull var Norges første på skøyter siden Ådne Søndrål vant 1500-meteren i Nagano i 1998. Forrige norske gull på 500-meter var det Finn Helgesen som sto for i St. Moritz i 1948.

