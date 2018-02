Medaljen glapp for Riiber - ble nummer fire

Kjempet heroisk, men det holdt ikke for nordmannen.

Jarl-Magnus Riiber lå best an av de norske kombinertgutta før onsdagens hoppkonkurranse. Han gikk ut 15 sekunder bak Franz-Josef Rehrl.

Men til tross for et et godt langrenn klarte ikke Riiber å utfordre de aller beste i langrennsdelen og ble til slutt nummer fire.

Eric Frenzel fra Tyskland tok gullet. Akito Watabe fra Japan tok sølvet og Lukas Klapfer fra Østerrike fikk bronse.

Riiber var 22,5 sekunder bak vinneren i mål. Han var 4.4 sekunder bak Klapfer som altså tok den siste pallplassen.

- Det var sykt gøy å gå helt til sisterunden. Da var jeg helt ferdig. Det siste støtet til Frenzel tok fælt på. Det var fryktelig tungt. Hadde jeg hatt 15 sekunder til, kunne jeg gått litt hardere fra start, for jeg følte meg såpass bra, sier Riiber til TVNorge.



- Hadde jeg hatt bedre tid på de andre i dag, tror jeg det kunne gått helt inn. Jeg må bare skjerpe meg til storbakkerennet, sier han.

Franz-Josef Rehrl som ledet etter hoppdelen ble nummer 13.

Hang med lenge



Riiber startet bra og brukte ikke lang tid på å komme opp i ryggen på østerrikeren foran. Ved passering 2,5 kilometer var det god kontakt.

Ved fem kilometer hang nordmannen med i en gruppe på fire løpere, sammen med Eric Frenzel, Akito Watabe og Lukas Klapfer.

Etter 7,5 kilometer vat det de samme fire som ledet an i tet og det norske håpet så frisk ut og passerte kun 1,4 sekunder bak Frenzel.

Mot slutten viste imidlertid Frenzel seg som sterkest og parkerte de andre konkurrentene. Riiber klarte heller ikke å følge Watabe og Klapfer.

Gullhåp Jan Schmid mislyktes også totalt i hopprennet under dårlige vindforhold. Verdenscuptoeren landet på 88 meter, og hadde dermed ikke sjanse på medalje. Han gikk i mål på en 25.-plass i langrennet.

- Det er som det er, og ikke så mye jeg får gjort med det nå, sier Schmid til TV Norge.

Espen Andersen gikk inn til en 10.-plass, Han gikk ut 54 sekunder bak lederen i langrennet. Jørgen Graabakk ble til slutt nummer 18.

- Det var kjedelig hopping og kjedelig langrenn. Jeg må ta med meg noen erfaringer fra sporet nå inn mot neste konkurranse, sier Graabak til TVNorge etter løpet.

Vind-kaos i hopp



Hopprennet tidligere onsdag ble utsatt en halvtime på grunn av varierende vindforhold. Dermed måtte hopperne smøre seg med tålmodighet.

Hopperne rakk å gjennomføre en prøveomgang før det hele braket løs, og Jørgen Graabak var klar på at hopperne bare måtte forsøke å ikke fokusere på vinden.

- Det blåser mye der oppe på toppen, men det er annerledes i bakken. Så det er bare å gi gass, sa Graabak til TVNorge etter sitt hopp.

Langrennsdelen av kombinertrennet er også først utsatt noe.

Det var ikke bare i hoppbakken at vinden har skapt problemer, onsdag. Kvinnenes slalåmrenn ble også utsatt på grunn av vind. Dette rennet går i stedet fredag. I tillegg skal flere personer være sendt til sykehus på grunn av skader etter den sterke vinden.

