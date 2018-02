Nedregotten og Skaslien fikk endelig medaljene sine

Fikk medaljene etter a russerne ble disket for doping.

Det norske curlingparet Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien fikk bronsemedaljene utdelt i en medaljeseremoni i OL-byen lørdag.

Nedregotten og Skaslien ble tilkjent bronse i mixed double curling etter at OAR, som slo Norge i bronsekampen, ble diskvalifisert for doping.

Etter å ha blitt lovet at medaljene skulle deles ut under medaljeseremonien lørdag, reiste paret tilbake til OL-byen på Den internasjonale olympiske komités (IOCs) regning.

Les mer: Sensasjonskvinnen Ledecka tok sitt andre OL-gull

På mesterskapets nest siste dag kunne de endelig få bronsemedaljene rundt halsen, elleve dager etter tapet i bronsekampen.

- Det føles litt ubeskrivelig, egentlig, når vi ser utover folkemengden, ser norske flagg og folk som heier på oss. Det er helt fantastisk, sa Skaslien til VG.

Alexander Krusjelnitskij, som sammen med kona Anastasia Bryzgalova vant bronsekampen, testet positivt på det forbudte stoffet meldonium.

De russiske utøverne leverte deretter fra seg medaljene som det norske paret fikk utdelt lørdag.

- Doping er trist uansett hvilken idrett det skjer i. Det er bare trist. Nå får vi bare prøve å nyte dette øyeblikket her og være glad for at vi fikk komme tilbake, sa Skaslien.

(©NTB)

Mest sett siste uken